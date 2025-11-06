Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 6 al 12 novembre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 6 novembre a mercoledì 12 novembre 2025

Gio 6 – Ven 7 – Sab 8 – Mar 11 – Mer 12 novembre

Predator: Badlands (E. Fanning, D. Koloamatangi) (1h e 47m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Heidi (T. Schwarz, T. Zahner) (1h e 15m): ore 17:00

Io sono Rosa Ricci (M. Esposito, A. Arcangeli, Raiz) (1h e 30m): ore 18:30 – 20:15

Dracula: L’amore perduto (C. L. Jones, Z. Sidel) (2h e 9m): ore 21:20

La vita va così (D. Abatantuono, V. Raffaele, G. Cucciari, A. Baglio) (1h e 58m): ore 17:00 – 19:10

Domenica 9 novembre

Predator: Badlands (E. Fanning, D. Koloamatangi) (1h e 47m): ore 16:00 – 18:00 – 20:00

Heidi (T. Schwarz, T. Zahner) (1h e 15m): ore 16:00

Io sono Rosa Ricci (M. Esposito, A. Arcangeli, Raiz) (1h e 30m): ore 17:30

Dracula: L’amore perduto (C. L. Jones, Z. Sidel) (2h e 9m): ore 22:00

La vita va così (D. Abatantuono, V. Raffaele, G. Cucciari, A. Baglio) (1h e 58m): ore 19:10 – 21:20

Chiusura: Lun 10 novembre

Tel: 0931 959998 – App per smartphone: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

