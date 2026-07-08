Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dall’8 al 15 luglio di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da mercoledì 8 luglio a mercoledì 15 luglio 2026

Mer 8 – Gio 9 – Ven 10 – Sab 11 – Dom 12 – Mar 14 – Mer 15 luglio

La casa – Il rogo del male (USA) (S. Raimi, S. Yacoub) (1h e 50m) (V.M. 14 anni): ore 19:30 – 21:30

Minions & Monsters (USA) (R. Ranganathan, P. Coffin) (1h e 27m): ore 17:30 – 19:15 – 21:00

Toy Story 5 (USA) (T. Hanks, J. Cusack, K. Reeves) (1h e 42m): ore 17:30

Chiusura: Lun 13 luglio

Per informazioni e ticketing

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Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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