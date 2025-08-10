Primo piano Nasce l’Asd Augusta Billiards, il biliardo sportivo guarda alle scuole di

AUGUSTA – È ufficialmente nata l’Asd Augusta Billiards, nuova realtà cittadina dedicata al biliardo sportivo, con l’obiettivo di diffondere questa disciplina e, in prospettiva, avviare un progetto didattico nelle scuole.

L’associazione, che raccoglie l’eredità dello storico circolo Fenalc dedicato al biliardo, è stata fondata da quattro appassionati: Salvatore Saraceno (presidente), Luca Sanseverino (vicepresidente e unico agonista), Alfredo Valenti e Alberto Belluso.

La nuova sede, in contrada Costa Pisone, dispone di cinque biliardi tecnici: quattro internazionali da carambola e un tavolo da poule. L’Asd Augusta Billiards si concentrerà infatti sulle specialità della carambola a tre sponde, del biliardo all’italiana (5 birilli, goriziana) e del poule americano.

L’idea della nascita del sodalizio è maturata “dalla passione dei quattro soci ma anche dall’incitamento di alcuni docenti di un istituto scolastico di Augusta”, racconta il vicepresidente Sanseverino. Tra di loro è stata condivisa la volontà di proporre al mondo della scuola, già a settembre, un percorso in cui il biliardo possa essere utilizzato come strumento per avvicinare gli studenti a matematica, fisica e geometria. “Il progetto principe – rivela a La Gazzetta Augustana.it – prevede lezioni teoriche con i docenti della materia scolastica e dimostrazioni pratiche con un istruttore federale per spiegare la sistemistica e le tecniche di gioco delle varie specialità”.

Luca Sanseverino, attualmente unico agonista augustano nella carambola a tre sponde, è reduce da un terzo posto nazionale di 3ª categoria nella specialità a Torino, quale tesserato però con l’Asd La Biglia di Modica, nell’attesa di potersi misurare nella conquistata 2ª categoria con i nuovi colori sociali. Afferma che questo risultato lo ha “ancora più invogliato a proseguire in questo percorso”, iniziato per lui negli anni della pandemia di Covid studiando la specialità con “disciplina e perseveranza“. Nella sua visione, il biliardo sportivo è “un ponte fra la scienza e l’arte” e può attrarre nuove leve, facendo crescere il movimento sportivo in città.

In attesa di completare le pratiche di affiliazione a Coni e Fisbb (Federazione italiana sport biliardo e bowling) per partecipare alla stagione agonistica 2025-2026, l’associazione guarda a modelli come quello di Modica, dove il biliardo è già entrato nelle scuole, e punta a diventare un punto di riferimento non solo locale per gli appassionati.