Primo piano Giulio Bozzanga, talento del tennis azzurro con radici augustane: a 14 anni è tra i migliori d’Italia di

AUGUSTA – A soli 14 anni, Giulio Bozzanga è già una delle promesse più interessanti del tennis italiano. Classe 2011, è cresciuto nei suoi primi quattro anni ad Augusta, poi il trasferimento insieme ai genitori augustani a Tolentino, in provincia di Macerata. Oggi occupa il 35° posto del ranking europeo under 14 del circuito Tennis Europe Junior Tour, secondo miglior italiano, con il 31° quale best ranking.

Nella stagione in corso ha ottenuto due grandi soddisfazioni, su tutte: l’esordio con la divisa della Nazionale di categoria ad Altamura e la doppia finale (finalista del singolo e vincitore del doppio) conquistata a Parigi.

Dopo il trasferimento dalla Sicilia alle Marche, da piccolo Giulio Bozzanga ha sperimentato diversi sport, quali atletica leggera, nuoto, judo, ma la svolta è arrivata a sei anni, in occasione di un campus estivo marchigiano, quando ha impugnato per la prima volta una racchetta. Al seguito del padre Davide, preparatore atletico e istruttore di tennis, è cresciuto sportivamente al Tennis Tolentino, vincendo campionati regionali di categoria e bruciando le tappe.

Negli ultimi tre anni il suo percorso è in costante ascesa. Nel 2023 ha conquistato due tappe consecutive del circuito Junior Next Gen Italia, a Foggia e Lanciano, ottenendo subito un buon piazzamento al suo primo torneo del circuito Tennis Europe Junior Tour, nella tappa di Trieste, e vincendo la tappa di Bari. Risultati che gli sono valsi l’ingresso tra gli otto migliori tennisti italiani nati nel 2011, convocati per un raduno tecnico nazionale al centro federale di Tirrenia.

Nel 2024 è arrivata la chiamata in Nazionale, convocato dalla Fitp (Federazione italiana tennis e padel) per il raduno al Piatti tennis center di Bordighera, poi altri punti conquistati tra Italia ed Europa, tra i quali una importante vittoria in doppio al torneo di Otočec in Slovenia, e un doppio podio ai Campionati italiani under 14 di Faenza (semifinalista in singolo e finalista in doppio). Nello scorso novembre, nuova chiamata della Fitp per il raduno tecnico a Tirrenia e ‘salto’ tra i primi quattro in Italia della sua annata.

Il 31 gennaio 2025 segna il suo debutto con la maglia azzurra: è fra i tre tennisti della squadra dell’Italia nella fase di qualificazione alla Tennis Europe Winter Cup, disputata ad Altamura, dove Bozzanga ha contribuito con tre vittorie alla passaggio del turno (vedi foto di copertina). Una piccola curiosità: tra le fila della squadra spagnola c’era Jaime Alcaraz, fratello di Carlos, numero 2 del ranking mondiale e antagonista di Jannik Sinner. Alla poule finale di Niederzier in Germania, due settimane dopo, gli azzurri hanno chiuso al settimo posto.

Nel prosieguo della stagione ha partecipato, tra l’altro, alla 58ª edizione del prestigioso Torneo Avvenire di Milano, in cui si è tolto la soddisfazione, a seguito di una precoce eliminazione al primo turno, di vincere il tabellone “consolation”. Ma il nuovo exploit arriva a Parigi, alla 35ª edizione dello Stade Français Open, dove nessun under 14 italiano era mai riuscito a raggiungere una finale di categoria 1. Bozzanga lo fa, poco distante dai leggendari campi del Roland Garros, cedendo solo in finale al pari età venezuelano numero 6 del mondo, davanti a un migliaio di spettatori (vedi foto all’interno).

Non un traguardo bensì un ulteriore tassello che, a soli 14 anni, lascia intravedere prospettive da grande protagonista del tennis azzurro, senza dimenticare le sue origini augustane.