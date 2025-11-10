Primo piano Nuoto, l’augustano Buscema cede solo all’olimpionico Zazzeri e conquista tre medaglie a Lamezia Terme di

AUGUSTA – Tre prestigiose medaglie a Lamezia Terme per il nuotatore augustano Alessandro Buscema, classe 2006 tesserato con il Circolo Canottieri Ortigia (Siracusa), nel primo weekend di novembre.

L’occasione è stata la terza edizione del Memorial “Massimo Borracci”, svolta in vasca corta nella piscina comunale lametina sotto l’egida del comitato regionale Fin Calabria.

Buscema ha gareggiato nei 50 e 100 metri stile libero, conquistando in entrambe le finali assoluti la medaglia d’argento, nuotando rispettivamente in 23″20 e 51″13. Nei 50 farfalla ha invece centrato l’oro, fermando il cronometro a 25″12.

Grande la soddisfazione del nuotatore augustano in particolare per la finale assoluti dei 50 stile libero, in cui ha ceduto solo allo special guest della manifestazione, l’olimpionico Lorenzo Zazzeri, il nuotatore fiorentino classe 1994 che con la staffetta azzurra 4×100 stile libero ha conquistato il bronzo a Parigi 2024 e l’argento a Tokyo 2020.

(Nella foto di copertina: il podio dei 50 stile libero, con al centro Zazzeri e a destra Buscema)