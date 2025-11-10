Primo piano Augusta, open day per la vaccinazione antinfluenzale all’ambulatorio del “Muscatello” di

AUGUSTA – Prossima apertura straordinaria dell’ambulatorio vaccinale dell’ospedale “Muscatello” di Augusta nell’ambito dell’iniziativa “Influ-day” promossa dall’Assessorato regionale della Salute e dedicata alla promozione e la somministrazione delle vaccinazioni stagionali, con ingresso libero senza prenotazione.

Nell’ambulatorio cittadino la giornata dedicata è prevista giovedì 13 novembre, con orario mattutino dalle 9 alle 12,30 e orario pomeridiano dalle dalle 15 alle 16,30.

“L’iniziativa, in attuazione delle direttive regionali e nazionali in materia di prevenzione delle infezioni respiratorie e nell’ambito della campagna vaccinale antinfluenzale 2025 – si legge nel comunicato dell’Asp di Siracusa – organizzata dalla Direzione sanitaria aziendale e dal Dipartimento di Prevenzione Medico attraverso il Servizio di Epidemiologia e Medicina Preventiva, diretto da Fabio Contarino, rappresenta un momento di rilevante valenza informativa e operativa, finalizzato a favorire l’adesione consapevole alle vaccinazioni e a garantire un accesso facilitato si servizi vaccinali per la popolazione“.

“Il vaccino antinfluenzale – ha fatto sapere Contarino – è raccomandato a tutta la popolazione a partire dai 6 mesi di età, con particolare attenzione ai soggetti a maggiore rischio per età, condizioni cliniche o esposizione professionale“.

Gli open day vaccinali nella provincia si svolgeranno secondo il seguente calendario: martedì 11 novembre, mattina e pomeriggio: ambulatorio di Avola; mercoledì 12 novembre, mattina: ambulatori di Canicattini, Rosolini e Noto; giovedì 13 novembre, mattina e pomeriggio: ambulatori di Siracusa, Augusta, Avola, Lentini, Pachino, Palazzolo, Priolo, Solarino e Sortino; mercoledì 19 novembre, mattina: Melilli.

Oltre al vaccino antinfluenzale destinato ad adulti e bambini aventi diritto, saranno disponibili anche la vaccinazione anti-Covid 19 per gli adulti eleggibili, l’immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale mediante anticorpo monoclonale per i bambini nati tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2025, nonché per i nati dal 1° ottobre 2025 che non abbiano ricevuto l’immunizzazione alla nascita.

La campagna per la vaccinazione antinfluenzale in Sicilia è partita lo scorso 20 ottobre e proseguirà fino al 28 febbraio. È infatti possibile, già da alcune settimane, effettuare la vaccinazione contro l’influenza stagionale, oltre che negli ambulatori vaccinali dell’Asp di Siracusa di tutta la provincia, dal proprio medico di famiglia o nelle farmacie della provincia che partecipano all’iniziativa, prenotandosi tramite il sito web dell’Asp di Siracusa o contattando telefonicamente il centro vaccinale di riferimento.