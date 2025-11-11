Primo piano Confindustria Siracusa, l’augustano La Ferla rieletto presidente sezione Cemento calce e gesso di

AUGUSTA – Si è svolta ieri, nella sede di Confindustria nel capoluogo aretuseo, l’assemblea per il rinnovo delle cariche della sezione Cemento, Calce, Gesso e Derivati di Confindustria Siracusa, di cui è stato rieletto presidente Leone La Ferla per il prossimo biennio.

L’imprenditore augustano è il titolare della “Leone La Ferla spa”, storica azienda con stabilimento nel territorio di Villasmundo (Melilli), recentemente celebrata dal Mimit insieme ad altre sei “Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” con l’emissione di un francobollo dedicato.

Vicepresidente della sezione di Confindustria Siracusa è stato eletto un altro imprenditore augustano, Vincenzo Di Domenico (Laterlite Spa). Completano il consiglio direttivo Giuseppe Paci (Buzzi Unicem Srl), Gianfilippo Listrani (Colabeton Srl) e Giuseppe Speziali (Sicical Spa).

Il riconfermato presidente Leone La Ferla ha sottolineato nel suo intervento, in particolare, “l’attenzione ai processi di decarbonizzazione e alla cattura e stoccaggio della CO2 in particolare, che rappresentano la vera sfida fondamentale per un futuro sostenibile del nostro pianeta”.