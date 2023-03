Primo piano Nuoto master, l’augustana Calinescu vince tre titoli regionali a Paternò e lancia appello di

AUGUSTA – Si sono svolti lo scorso fine settimana, nella piscina comunale di Paternò, i campionati regionali di nuoto master, che hanno visto l’atleta Severina Calinescu, augustana di adozione, classe ’61, vincere tre titoli regionali e due medaglie di bronzo.

Tesserata con il Poseidon Sporting Club di Catania, come il compagno Giuseppe Patania, medico con la passione del nuoto, hanno ripreso entrambi l’abitudine pre-pandemia di misurarsi in manifestazioni di questo calibro. Nella categoria M60, Calinescu ha conquistato due medaglie d’oro nelle gare individuali dei 50 metri dorso e 50 metri stile libero, laureandosi campionessa regionale delle due specialità. Un terzo titolo regionale, di squadra, è arrivato dalla staffetta 4×50 misti. L’incetta di medaglie è stata completata dai bronzi ottenuti con le staffette 4×50 stile libero donne e 4×50 stile libero mista.

Sia Calinescu che Patania si sono sempre allenati in una delle strutture private in città, dove non esiste una piscina comunale da circa quindici anni. Almeno fino alla chiusura prolungata dell’impianto privato a causa delle restrizioni da pandemia. Con la riapertura delle piscine, sono tornati a praticare il nuoto in quella comunale di Melilli.

I due atleti master, proprio a tal riguardo, ci tengono a lanciare un appello: “Cogliamo l’occasione per richiamare l’attenzione su questo meraviglioso sport che è il nuoto e che ad Augusta ha moltissimi seguaci, che purtroppo devono recarsi nelle città vicine per allenarsi o fare un po’ di esercizio fisico. Forse in questa occasione il Comune penserà anche ai nuotatori, attuali e futuri, della città, che si augurano di avere una piscina comunale anche ad Augusta per il bene e la salute dei suoi abitanti“.