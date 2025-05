Primo piano Nuoto paralimpico giovanile, per la sprinter del Faro Augusta doppio record italiano a Ostia di

AUGUSTA – Doppio record italiano a Lido di Ostia per la giovanissima nuotatrice Vittoria Gambilonghi, classe 2012 di Buccheri, che regala una grande emozione all’Asd Il Faro onlus Augusta, società di nuoto paralimpico per la quale già fa incetta di medaglie nel campionato regionale Finp.

Ai campionati italiani giovanili Finp svolti ieri nella frazione balneare di Roma, tra gli Esordienti in vasca corta, la dodicenne ha nuotato i 50 farfalla (classe S13) in 53″97 e i 50 rana (classe SB13) in 1’10″61, conquistando due medaglie d’oro e firmando i nuovi record tricolori di categoria.

“Vittoria ci sta facendo sognare – commenta l’augustano Giovanni Spadaro, presidente dell’Asd Il Faro onlus Augusta – Desidero ringraziare per questo grande risultato anche l’allenatrice Giovanna Capuano, che la segue quotidianamente, e la famiglia Gambilonghi per i sacrifici e la pazienza, senza le quali non si sarebbe potuto realizzare questo sogno“.

Vittoria Gambilonghi fa parte della squadra augustana che compete nel campionato regionale di nuoto paralimpico, che lo scorso fine settimana, dopo la 3ª fase svolta a Centuripe (Enna), ha consolidato il primato nel medagliere per società.

(Nel collage di copertina: a sinistra, Giovanna Capuano e Vittoria Gambilonghi a Ostia; a destra, l’Asd Il Faro onlus Augusta a Centuripe)