Primo piano Augusta, torna l’Azalea della ricerca Airc per la festa della mamma di

AUGUSTA – Tra gli appuntamenti più attesi del sessantesimo compleanno della Fondazione Airc c’è “L’Azalea della ricerca” che, questa domenica 11 maggio, in occasione della Festa della mamma, mobilita migliaia di volontari in tutta Italia, con l’obiettivo di raccogliere nuove risorse da destinare ai progetti di ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

Ad Augusta ci saranno diversi punti di distribuzione, allestiti dai volontari alla Borgata in piazza Fontana, nell’Isola in piazza Duomo (vedi foto di repertorio in copertina) e sul sagrato della chiesa del Cristo Re, e a Brucoli in piazza San Nicola.

Nata nel 1984, prima campagna di raccolta fondi sulle piazze, “L’Azalea della ricerca” continua a rappresentare l’appuntamento di riferimento per festeggiare le mamme e le donne con un fiore, diventato un vero e proprio simbolo della salute al femminile. Questa iniziativa ha consentito ad Airc di raccogliere fondi per garantire continuità a medici e ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne.

L’appuntamento è anche l’occasione per promuovere l’importanza della prevenzione e raccontare i più importanti traguardi raggiunti dalla ricerca oncologica. Nelle postazioni, insieme alla piantina sarà distribuita una pubblicazione speciale sui tumori che colpiscono le donne, con testimonianze e informazioni utili per sfatare molti falsi miti.