Primo piano Canottieri club nuoto Augusta, avvio di stagione costellato di medaglie di

AUGUSTA – Incetta di medaglie per la Canottieri Club Nuoto Augusta nelle due manifestazioni agonistiche a cui ha preso parte ad aprile, sul lago di Paola (Sabaudia) prima e nella diga Nicoletti (Enna) dopo, avvio della stagione agonistica regionale.

Al Meeting interregionale Sud svolto a Sabaudia il 12-13 aprile, nell’ambito del quale è stata recuperata la regata nazionale per Allievi e Cadetti prevista a marzo sul lago Poma (Palermo), gli atleti del sodalizio augustano hanno conquistato quattro medaglie d’oro e una d’argento.

Due ori e un argento per il cadetto Flavio Spinali, che ha vinto il singolo 7,20 realizzando il miglior tempo di categoria, mentre col quattro di coppia della rappresentativa siciliana cadetti ha conquistato una combattutissima medaglia d’argento, infine sul singolo olimpico ha vinto la sua serie sempre con il miglior tempo della categoria. Due ori anche per l’allieva C, Gabriella Tumminello, che, col doppio insieme alla Canottieri Tevere Remo di Roma, ha vinto la sua gara facendo segnare il miglior tempo delle serie, mentre con il quattro di coppia, insieme agli atleti di Tevere Remo, Pro Monopoli e Canottieri Napoli, ha vinto la finale. Un’ulteriore augustana in acqua, Sofia Ternullo, è stata eliminata dalla semifinale nel singolo ragazze.

Quindi altri tre ori e due argenti sono arrivati lo scorso 27 aprile dalla diga Nicoletti, che per la prima volta ha ospitato una gara del campionato regionale, su impulso del rinnovato comitato siciliano Fick.

Oro per il ‘solito’ Flavio Spinali che ha dominato la gara del singolo cadetti, confermando ancora una volta la netta superiorità tecnica e agonistica nella categoria. Oro anche per Valentino Spinali nel 7,20 cadetti, che ha vinto la sua prima gara lottando dalla prima all’ultima pagaiata.

Riscatto per Sofia Ternullo, un oro e un argento al collo, che ha tagliato il traguardo prima nel doppio ragazze insieme all’atleta della Canottieri Telimar di Palermo, mentre è arrivata seconda nel singolo ragazze.

Argento per Gabriella Tumminello che, nonostante un piccolo incidente di percorso, si è classificata seconda nel 7,20 allieve C, sfiorando la medaglia più pregiata.

La Canottieri Club Nuoto Augusta, con la soddisfazione del presidente e coach Vincenzo Galoforo, ha visto altresì questi ultimi tre atleti convocati al raduno regionale dello scorso 3 maggio, in previsione della formazione degli equipaggi siciliani alla prossima regata nazionale, nelle giornate di 17 e 18 maggio a Sabaudia.

(Nel collage di copertina, da sinistra: Gabriella Tumminello e Flavio Spinali a Sabaudia, Valentino Spinali a Enna).