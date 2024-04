Primo piano Nuoto, talento augustano porta a casa 3 medaglie dai campionati regionali di Paternò di

AUGUSTA – Non è mancata la medaglia augustana alla manifestazione che nella piscina comunale di Paternò ha chiuso la parentesi invernale dei campionati regionali in vasca corta, per tutte le categorie ad eccezione dei Ragazzi, che avevano nuotato la settimana precedente a Catania.

Tra venerdì 22 e domenica 24 marzo sono stati assegnati i titoli regionali mancanti delle categorie Juniores, Cadetti e Seniores.

L’augustano classe 2006 Alessandro Buscema, in gara nella categoria Juniores con i colori del Circolo Canottieri Ortigia (Siracusa), allenato dal coach Marco Conti, non è riuscito a centrare un titolo regionale ma ha portato a casa ben tre medaglie in due diversi stili.

È stato d’argento sia nei 50 metri farfalla che nei 50 rana (30″36), mentre ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri farfalla.

Per Juniores e Cadetti è stata l’ultima chance, grazie a una medaglia o alla prestazione cronometrica, per provare a staccare gli ambiti pass per i Criteria nazionali giovanili di inizio aprile, da disputarsi allo Stadio del Nuoto di Riccione.