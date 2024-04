Primo piano Augusta, sarà riqualificata la stradina pedonale tra giardini pubblici di ponente e Porta spagnola di

AUGUSTA – Saranno interventi di manutenzione straordinaria quelli che riqualificheranno la cosiddetta “discesa della villa“, o più precisamente la stradina pedonale di ponente che collega i giardini pubblici alla Porta spagnola.

È stato approvato dalla giunta, nei giorni scorsi, il progetto esecutivo con un quadro economico da 105mila euro complessivi, a valere sul bilancio comunale 2024.

Gli interventi riguarderanno la demolizione del manto stradale esistente, attualmente in asfalto, e la successiva ripavimentazione in cemento drenante, nonché la demolizione e la ricostruzione del muro di contenimento contro terra.

Nella delibera di giunta si riconosce la “funzione primaria per la mobilità pedonale cittadina per il collegamento con la via Giovanni Lavaggi“, annoverando anche la fruizione da parte dei ciclisti.

L’altro percorso pedonale tra Isola e Borgata è costituito dalla stradina a levante del Castello svevo, di cui già un anno fa era stato segnalato lo stato di abbandono e degrado.

(Nella foto di copertina: la condizione del manto stradale della “discesa della villa” al 1° aprile 2024)