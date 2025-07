Primo piano Orienteering, giovani dell’Atletica Augusta tra successi regionali e nuove opportunità per la città di

AUGUSTA – L’Asd Atletica Augusta si conferma protagonista nel panorama regionale dell’orienteering grazie agli ottimi risultati ottenuti nell’ultima tappa del circuito sprint “Etna orienteering trail”, svoltasi domenica 13 luglio a Randazzo.

La manifestazione, alla sua prima edizione, ha coinvolto con successo sette Comuni del territorio etneo ( Nicolosi, Linguaglossa, Bronte, Pedara, Biancavilla, Trecastagni, Randazzo) e due aree del Parco dell’Etna (Bosco Ragabo e Piano Vetore), facendo esplorare agli atleti incantevoli percorsi tra natura e centri storici tracciati secondo gli standard Fiso (Federazione italiana sport orientamento).

La gara conclusiva di Randazzo è stata anche valevole per la qualificazione al Trofeo delle Regioni, in programma dal 29 al 31 agosto tra Lignano Sabbiadoro e Palmanova. Gli atleti dell’Atletica Augusta hanno centrato l’obiettivo, conquistando i primi posti del podio in diverse categorie.

In particolare: Vincenzo Roggio ha ottenuto il secondo posto nella categoria M16, precedendo il compagno Emanuele Midolo, al debutto agonistico; nella categoria M18, Davide Baudo ha conquistato il primo posto, seguito da Alessio Privitera e Alessio Vitellino; nella categoria W16, Aurora Sole si è imposta con una brillante vittoria.

In base alla classifica finale, che tiene conto delle presenze e dei piazzamenti ottenuti nelle varie tappe, risultano qualificati per rappresentare la Sicilia al Trofeo delle Regioni: Vincenzo Roggio, Davide Baudo, Alessio Vitellino, Beatrice Barba e Aurora Sole.

Il prestigioso evento nazionale prevedrà due gare sprint, una gara di trail-o (orienteering di precisione) e una staffetta mista. Dopo l’esperienza dello scorso anno a Folgaria, in Trentino, il direttivo dell’Atletica Augusta guarda con fiducia alla nuova trasferta friulana: “Speriamo di migliorare la performance della squadra siciliana, che sta puntando su una preparazione fisica e tecnica più accurata”.

Gli atleti neroverdi hanno recentemente preso parte anche al progetto Pon per l’orienteering promosso dall’Istituto superiore “Ruiz” di Augusta, con la partecipazione del docente Piero Greco, delegato regionale Fiso e tecnico esperto. Il percorso formativo ha incluso 30 ore di teoria e pratica, tra lezioni in aula e in palestra e sessioni di orienteering nei centri storici di Augusta, di Siracusa e nel bosco di Ragalna.

I ragazzi hanno perfezionato tecniche fondamentali come la lettura della mappa, l’uso della bussola, l’individuazione dell’azimut e la comprensione delle forme del terreno. Inoltre, hanno sperimentato la progettazione di percorsi virtuali tramite l’app Usynligo, rendendo fruibile la mappa di Augusta a chiunque voglia esplorare l’isola cimentandosi con l’orienteering.

Per presentare questa innovativa applicazione, Davide Baudo ed Elena Barba, accompagnati dalla docente Marinella Strazzulla, sono stati ricevuti lo scorso mercoledì dal sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, al quale hanno illustrato le potenzialità dell’app sia in ambito sportivo che turistico.

Dopo l’inserimento di Augusta nel calendario regionale delle gare Fiso, “aggiornando e omologando la mappa esistente – sottolinea il direttivo della società neroverde – Augusta potrà disporre di una palestra a cielo aperto permanente, fruibile tutto l’anno, entrando nei circuiti sportivi nazionali”.

Un’occasione importante, che testimonia il valore dell’impegno dei giovani atleti e il ruolo crescente dell’orienteering come strumento educativo, sportivo e di valorizzazione del territorio.