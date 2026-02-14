Sport Orienteering regionale, ampio bottino di podi per l’Atletica Augusta nella tappa di Ortigia di

AUGUSTA – Riparte la stagione agonistica dell’orienteering regionale con la prima tappa del Trofeo Sprint che si è svolta la scorsa domenica, 8 febbraio, nell’isola di Ortigia, centro storico di Siracusa. Ampia la partecipazione di atleti di ogni età, provenienti da varie parti della Sicilia.

In gara ben nove esploratori dell’Atletica Augusta, che si sono distinti ciascuno nella propria categoria, salendo otto volte sul podio e confermando la centralità della società sportiva neroverde nel panorama regionale della disciplina.

Al suo debutto nell’attività agonistica, Antonio Romeo ha conquistato il terzo posto nella categoria M15-16, mentre Elena Barba ha ottenuto il quinto posto nella categoria W14. Nella categoria M18, il primo posto è stato conquistato da Davide Baudo seguito, a stretto giro, da Alessio Vitellino. Nella categoria W18 ha vinto Aurora Sole, seguita da Beatrice Barba a poca distanza. Hanno infine conquistato il primo e secondo posto, nella categoria Green, Marinella Strazzulla e Antonio De Riggi, mentre Salvo Baudo ha conquistato il primo posto nella categoria Yellow.

Esprime “grande soddisfazione” la docente Marinella Strazzulla, che ha iniziato i giovani atleti augustani alla pratica di questa entusiasmante disciplina sportiva in ambito scolastico, incoraggiandoli successivamente a un impegno di livello agonistico. Si dice “orgoglioso” il presidente dell’Atletica Augusta, il docente Lino Traina, artefice un anno fa dell’affiliazione della storica società sportiva neroverde alla Fiso (Federazione italiana sport orientamento), che non prevede più l’affiliazione delle scuole, offrendo così uno sbocco agonistico ai giovani del territorio appassionati dell’orienteering.

“Sempre emozionante si è rivelato correre tra le viuzze di Ortigia, che ad ogni passo ti regalano la sorpresa di scorci mozzafiato – commenta il presidente Traina – Una bellissima e assolata giornata ha accompagnato l’inaugurazione di questo nuovo anno agonistico, che speriamo ci riserverà nuove soddisfazioni e successi“.

Prossimo appuntamento per l’Atletica Augusta a Ragusa Ibla, domenica 1 marzo.