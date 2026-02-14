Primo piano Carcere di Augusta, due detenuti morti per sospette overdose: denuncia dei sindacati penitenziari di

AUGUSTA – Due detenuti sono morti negli ultimi quindici giorni nella casa di reclusione di contrada Piano Ippolito. Secondo le organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria, che hanno reso nota la notizia, sarebbero deceduti per overdose.

Sebastiano Bongiovanni, dirigente provinciale dell’Unione sindacati di polizia penitenziaria (Uspp) di Siracusa, e Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato polizia penitenziaria (Spp), denunciano precarie condizioni di vita all’interno dei penitenziari.

Sulle due morti è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Siracusa, che dovrà accertare le cause dei decessi e, nel caso di conferma dell’ipotesi di overdose, come è entrata la droga nel carcere.

(Fonte: Ansa.it)