Primo piano Ortigia film festival, sarà l’augustana Barbara Tabita la madrina della 12ª edizione di

AUGUSTA – Sarà l’attrice augustana Barbara Tabita la madrina della dodicesima edizione di “Ortigia film festival“, che si svolgerà a Siracusa dal 18 al 23 agosto. L’attrice siciliana taglierà il nastro del festival e darà il via alla kermesse. Con lei sul palco, la sera del 18 agosto, il critico Steve Della Casa e l’attore Alberto Gimignani a presentare al pubblico l’edizione 2020.

Attrice versatile, ha interpretato molteplici ruoli sia sul grande che sul piccolo schermo. A livello cinematografico ha lavorato con Vincenzo Salemme, Pif, Leonardo Pieraccioni e Maccio Capatonda. Tra i film ricordiamo “Ti amo in tutte le lingue del mondo” e “Io & Marilyn” di Leonardo Pieraccioni, “La mafia uccide solo d’estate” di Pif, ma anche “Lo scambio” di Salvo Cuccia e “La fuitina sbagliata” di Mimmo Esposito. Film che l’hanno vista spaziare da ruoli comici a drammatici. Tra le numerose interpretazioni sul piccolo schermo, si è distinta in diversi episodi de “Il commissario Montalbano”, “I Cesaroni”, “Catturandi – Nel nome del padre”, “Felicia Impastato”.

Legata alla sua terra, Barbara Tabita ha detto: “Essere siciliana per me è stato sempre motivo di orgoglio; il privilegio di vivere come in un set a cielo aperto… scenografie naturali, sole in faccia, il profumo della zagare, nonne dalle mani sapienti, in una terra ricca di cultura, sapori e tradizioni. Che altro desiderare?“.

Ortigia film festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica della stessa Lisa Romano e Paola Poli, quest’anno si svolgerà dal vivo in tre location di Siracusa: Arena Logoteta, Ex convento di San Francesco e Sdra-In Nettuno.

La dodicesima edizione del festival siracusano è realizzata grazie al sostegno del Mibact, dell’Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia film commission nell’ambito del progetto “Sensi contemporanei”, e del Comune di Siracusa.

(Foto di copertina tratta dalla pagina facebook ufficiale di Barbara Tabita)