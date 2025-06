Primo piano Piero Calabrò, maturando augustano con disabilità motorie racconta la sua storia in un libro di

AUGUSTA – “Non voglio essere celebrato, voglio essere ascoltato”, è il titolo scelto per la presentazione pubblica del libro autobiografico Sulle ruote della vita, di cui è autore il giovane augustano Piero Calabrò.

Questo lunedì pomeriggio, alle ore 17,30, nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città, l’evento, promosso dal Comune di Augusta, sarà introdotto e moderato dalla docente Giovanna Passanisi e prevede i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Di Mare, del vicesindaco e assessore alla coesione sociale Biagio Tribulato, dell’assessore alla cultura Pino Carrabino, seguiti dagli interventi di Carmen Malerba, Pierangelo Muci (presidente dell’associazione “Portatori di sorrisi – Puglia”), Francesco Canale (presidente dell’associazione “Working souls”).

Piero Calabrò è uno studente maturando della classe 5ªAF dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” di Augusta. Vive con una tetraparesi spastica, condizione che gli è stata causata da una sofferenza respiratoria alla nascita. Nonostante le difficoltà motorie, ha coltivato la passione per la scrittura e ha deciso di raccontare la propria storia con autenticità, dando voce a chi spesso non viene ascoltato.

“È un libro autobiografico che ha lo scopo di raccontare la mia vita in maniera più naturale possibile, come un viaggio dentro il mio cuore e i miei occhi”, scrive l’autore. Il volume vuole essere non solo un racconto personale, ma anche un messaggio universale di forza, accettazione e speranza. “La disabilità non vuol dire non poter vivere la vita e che realizzare i propri sogni non è impossibile”, sottolinea. Tra ostacoli, pregiudizi e momenti di solitudine, il giovane Calabrò ha trovato nei legami familiari e nell’amicizia le risorse per andare avanti: “Le difficoltà non devono definirci, bensì renderci più forti”.

Il suo racconto è un invito a guardare oltre la carrozzina, a riconoscere che “la disabilità, che molti vedono come un limite, per me è solo una caratteristica della mia vita, non la mia identità. Io sono molto più di questo, e con queste pagine voglio dimostrarlo”. Con Sulle ruote della vita, Calabrò desidera incoraggiare chi si sente escluso a ritrovare fiducia in sé stesso: “Voglio che chiunque lo legga possa trovare un pezzo di sé tra queste righe, possa sentirsi meno solo e magari trovare la forza di affrontare la propria strada con maggiore determinazione”.

“Questo libro è il mio cuore messo nero su bianco”, conclude l’autore, pronto ad accogliere chi vorrà affiancarlo lungo questo viaggio di parole e vita vissuta.