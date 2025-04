Primo piano Raffineria Isab di Priolo andrà a idrogeno verde, svelato progetto “Hynego” da 200 milioni di

CATANIA – Isab, Enego e Axpo hanno firmato un accordo preliminare per la realizzazione di un progetto di produzione di idrogeno verde all’interno del polo industriale di Priolo, prospettando una delle iniziative energetiche più significative sul territorio nazionale.

Il “progetto Hynego“, presentato oggi a Misterbianco (Catania) in occasione dell’evento fieristico “Ecomed – Green Expo del Mediterraneo”, prevede la realizzazione di un impianto che fornirà idrogeno verde alla raffineria Isab – Goi Energy e intende rappresentare un deciso passo avanti nella transizione energetica dello stabilimento, riconosciuto di interesse strategico nazionale.

Partner del progetto sono due investitori internazionali, Enego ed Axpo, attualmente impegnati nello studio di fattibilità. La produzione di idrogeno verde andrebbe in primis a soddisfare il fabbisogno energetico dell’impianto della raffineria di Priolo, che sta investendo nella produzione di carburanti più sostenibili.

La fase iniziale del progetto prevede lo sviluppo di una produzione di idrogeno verde con una capacità pari a 100 MW e un investimento di oltre 200 milioni di euro. Potrà essere ampliato fino a una capacità di 300 MW, con l’opportunità di fornire idrogeno anche ad altri siti industriali dell’area, abilitare lo sviluppo della mobilità sostenibile locale e offrire potenzialmente servizi ausiliari all’intero sistema energetico regionale.

L’amministratore delegato di Enego holding, Alfonso Morriello ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo accordo con Isab, data l’importanza e la rilevanza di questa realtà per il distretto industriale siciliano. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i partner locali, come il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Catania, con cui abbiamo collaborato in questi ultimi anni per sviluppare il progetto e raggiungere questa importantissima tappa. Grazie a questo accordo, siamo ora più che mai motivati a portare avanti i nostri sforzi per rendere questo progetto realizzabile”.

Livia Pastore, responsabile dello sviluppo idrogeno in Italia di Axpo, ha dichiarato: “Crediamo che il progetto Hynego possa contribuire alla stabilità e allo sviluppo dell’economia locale del distretto di Priolo, favorendo la transizione energetica della raffineria Isab come sito di importanza nazionale. La valenza industriale ma anche strategica del Progetto richiede lo sforzo congiunto di tutte le parti coinvolte. Confidiamo di trovare anche nelle istituzioni il necessario supporto per portare a compimento l’iniziativa”.

Il direttore generale di Isab, Giovanni Lo Verso ha quindi sottolineato: “È essenziale per il futuro della nostra raffineria poter contare su carburanti sostenibili, anche attraverso una fonte pulita come l’idrogeno verde disponibile ad un prezzo accessibile. Auspichiamo in tal senso che sia individuato uno schema di incentivi che possa garantire lo sviluppo industriale del distretto e quindi la transizione energetica di Isab, in una logica di sostenibilità economica e ambientale”.

Mentre si avviano a concludere lo studio di fattibilità per far partire l’iter autorizzativo entro l’estate 2025, i promotori del progetto hanno anche condiviso, all’Ecomed di Misterbianco, i cardini dell’iniziativa e la solidità della partnership.

È stato reso noto di aver già realizzato una serie di presentazioni ai Comuni di Priolo Gargallo e di Melilli, al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.