Rembukan Karate Augusta, bronzo e piazzamenti al campionato italiano esordienti di Ostia

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – La Rembukan Karate Augusta dei maestri Franco ed Eduardo Pasqua si è distinta tra le 350 società partecipanti al Campionato italiano esordienti 2025 che si è svolto lo scorso weekend al PalaPellicone di Ostia (Roma).

L’atleta augustano Samuele Pugliaris ha centrato l’obiettivo podio, conquistando con un meritato 3° posto nella categoria -68 kg. “Una gara di carattere e tecnica – commenta con orgoglio il maestro Eduardo Pasqua – Samuele continua a crescere e a confermarsi un atleta in grande evoluzione e di grandi potenzialità tecniche”.

Sebastiano Fazio, nella categoria -43kg con ben 71 atleti in gara, ha sfiorato la medaglia: un piccolo errore proprio nella gara per accedere alla semifinale gli è costato il podio. “Ha mostrato comunque di poter gareggiare ad alti livelli – riferisce il maestro – fornendo una prestazione davvero solida e tanta determinazione“.

Altro atleta di spicco della società augustana, Luca Palermo, anch’egli nell’ostica categoria -43kg, ha dato il massimo ottenendo un buon piazzamento. “Sappiamo già – commenta Eduardo Pasqua – che l’anno prossimo potrà puntare decisamente al podio”.

La società locale di karate, che vanta un ricco palmarès anche a livello nazionale, continua a formare giovani talenti grazie all’impegno e alla professionalità dei due maestri augustani, i quali si dedicano con passione e determinazione alla loro formazione tecnica.