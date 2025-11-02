Primo piano Torball, l’Augusta No.ve. si aggiudica la 24ª edizione del torneo internazionale di Torino di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – L’Augusta No.ve. del presidente-giocatore Sebastiano Patania vince anche in Piemonte. Dopo nemmeno due settimane dalla conquista dell’ultimo trofeo internazionale in Germania, i neroverdi hanno trionfato in un’altra competizione internazionale, quella di Torino, alla sua 24ª edizione.

Non è stato un successo facile e scontato, infatti il torneo è stato deciso solo all’ultimo incontro, con la svolta nella penultima partita in cui gli augustani hanno sfidato i padroni di casa del Torino A. L’Augusta perdeva per 2 a 1 a un minuto dalla fine, ma il risultato è stato ribaltato grazie a uno stratosferico Marco Di Mauro, che in 20 secondi ha riportato i neroverdi davanti, realizzando le due reti che hanno spianato la strada verso il successo finale.

Lo stesso Di Mauro è stato premiato quale capocannoniere del torneo e come man of the tournament. La vittoria è frutto dei meriti dei già citati Sebastiano Patania e Di Mauro, ma anche dei veterani Marco Altamonte e Giovanni Ciprì, con la sorprendente guida tecnica di Salvo Patania.

Le squadre affrontate dall’Augusta No.ve, con formula all’italiana e cioè tutti contro tutti, sono state nell’ordine: Vige Mol (Belgio), Torino B (Italia), Graz (Austria), Omero Bergamo (Italia), Ss Teramo (Italia), Torino A (Italia), Mons Borinage (Belgio).