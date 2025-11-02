Primo piano Premio “Nicholas Green” a due studenti del ‘Ruiz’ di Augusta di

AUGUSTA – Due studenti dell’Istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” di Augusta, segnatamente Aurora Sole della classe 4ªQL e Morgan Morello della 5ªAL, hanno conquistato il primo premio ex aequo del concorso “Nicholas Green” nella categoria scuole secondarie di secondo grado della provincia di Siracusa. Lo storico concorso, dedicato al tema della donazione degli organi, è promosso annualmente dall’Aido (Associazione italiana per la donazione di organi), in collaborazione con la Regione siciliana.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 27 ottobre nella sede dell’Istituto comprensivo “Elio Vittorini” di Siracusa. I due studenti augustani erano accompagnati dalle docenti di Lettere, Giusy Panessidi e Rosaria Ferraguto (vedi foto di copertina).

L’elaborato di Aurora Sole, intitolato Due vite come nessuna, è stato elogiato dalla giuria per “l’originalità dell’argomentazione, sostenuta da una narrazione fluida“, sottolineando altresì come il testo esprima “una riflessione accurata e personale” che invita a una presa di coscienza sociale.

Morgan Morello ha vinto con il video Il mare dell’eternità. La giuria ha definito l’opera “profonda e coerente con il messaggio universale della donazione“, lodando la metafora del mare, con il suo eterno moto di dare e ricevere, per la sua capacità di “trasmettere emozioni e orientare alla riflessione“.

È la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina, a esprimere i complimenti a nome dell’istituto: “Siamo fieri di Aurora e Morgan. Hanno dato voce, con passione e consapevolezza, a un tema di profonda umanità. Il loro impegno è un esempio di bellezza educativa che ispira tutta la nostra comunità scolastica“.

Alla cerimonia sono intervenute la presidente regionale dell’Aido, l’augustana Silviarita Feccia, l’amministratore nel consiglio direttivo regionale Barbara Micalizio, nonché la presidente provinciale dell’Aido, Maria Concetta Sambasile.

Presente in rappresentanza del Comune di Augusta il vicesindaco e assessore all’Istruzione, Biagio Tribulato, che si è congratulato con i giovani concittadini per il prestigioso riconoscimento.