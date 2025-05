Primo piano Salone del Libro di Torino, conosciamo tre titoli di autori augustani di

AUGUSTA – Al Salone internazionale del Libro di Torino, la più importante manifestazione italiana nel settore giunta alla sua trentasettesima edizione che si avvia oggi alla conclusione, presenti almeno tre autori augustani di cui abbiamo ricevuto notizia.

Si chiamano Angela Calì, Fabio Carta e Angela Scatà, e hanno portato le rispettive opere tra gli stand al Lingotto Fiere, nell’anno del tema “Le parole tra noi leggere”. Ognuno, con i propri peculiari linguaggio e stile, ha inteso comunicare un messaggio di apertura, autenticità, trasformazione, oltre a farsi testimone della vitalità letteraria della propria città.

Angela Calì è l’autrice di Sorpresa. Ciò che non sembra possibile, a volte… lo è, pubblicato da Albatros, al padiglione 2 stand L150 M 149. Un titolo che rappresenta, per sé, una filosofia di vita. Il libro infatti tratta di un’esperienza vissuta, esempio di impegno sociale e partecipazione attiva nella società, la storia del gruppo “Donne&Mamme”, che riesce in un’azione che sembrava impossibile: scongiurare la costruzione di ulteriori impianti inquinanti. Oltre alla tutela di salute pubblica e ambiente, nell’opera si ritagliano uno spazio anche amore, amicizia, uguaglianza, giustizia sociale, rispetto per la vita.

Fabio Carta, istruttore cinofilo e mental coach, è presente al Salone per il secondo anno con il libro Pensa con la coda, un titolo che incuriosisce e invita alla riflessione. L’opera, autopubblicata tramite un noto servizio online di self-publishing, è presente al padiglione 2 stand G118/H117 area Autore self, offre ai lettori spunti originali nel mondo del più comune animale da affezione. È infatti un percorso che comincia dalla comprensione del punto di vista del cane e poi verte sulla ‘revisione’ dei comportamenti umani. Ogni capitolo raggruppa dei racconti brevi di fatti realmente accaduti, con l’aggiunta di intermezzi narrativi.

Angela Scatà ha portato al Salone del Libro, padiglione 2 stand H09, l’opera La danza dei fenicotteri, pubblicata da Ctl Editore Livorno. Un titolo evocativo per un romanzo di formazione delicato e suggestivo. Marco è un adolescente fragile che desidera andare alla ricerca delle sue origini per riscoprire sé stesso e capire cosa fare della propria vita. Nel percorso di ricerca delle proprie radici, Marco è accompagnato in Romania dai genitori adottivi, in un viaggio fra luoghi meravigliosi che diventa occasione per vedere il mondo con occhi diversi e che offrirà a Marco gli strumenti per il passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Scatà, Carta, Calì)