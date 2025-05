Primo piano Augusta, due piazze per la Giornata dell’arte e della creatività studentesca di

AUGUSTA – Si è svolta stamani la Giornata dell’arte e della creatività studentesca (anche detta “Gio’ Art”) 2025, evento promosso dal Ministero dell’Istruzione che in tutta Italia si tiene tradizionalmente con l’approssimarsi della conclusione dell’anno scolastico e che in città rappresenta un importante momento di aggregazione tra studenti medi superiori al di fuori delle mura scolastiche.

L’iniziativa augustana, tornata in auge due anni fa, ha visto la partecipazione in piazza Castello di numerosi studenti sia dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” che del Liceo “Megara“, protagonisti sul palco con esibizioni artistiche, musicali e teatrali.

Presente l’associazione di clownterapia “Teniamoci per mano onlus“, il cui intervento ha attribuito alla giornata un ulteriore valore educativo e sociale, sottolineando come l’arte possa essere veicolo di solidarietà e vicinanza. Il tema scelto per l’edizione 2025 è stato infatti “L’arte al servizio delle emozioni”.

La conduzione della mattinata è stata affidata al vocalist e dj Andrea Cianchino, seguita da momenti di animazione musicale a cura degli animatori di “Timetoparty”, con i dj set di Giulio Licata, Tommy Production e Siclari Vox.

“Per motivi legati alla sicurezza, non è stato autorizzato l’uso dei colori“, ha precisato l’organizzazione, composta dagli studenti rappresentanti d’istituto, in riferimento alla recente consuetudine della “battaglia” con i colori a base d’acqua. È stato “comunque garantito il coinvolgimento dei partecipanti attraverso l’utilizzo dell’acqua, mantenendo un clima festoso e controllato“.

Al termine della mattinata, particolare attenzione è stata riservata alla pulizia dell’area coinvolta: i componenti del comitato organizzatore, muniti di sacchi e guanti, hanno provveduto alla raccolta dei rifiuti.

La Giornata dell’arte e della creatività studentesca avrà un seguito questo lunedì sera, alle ore 21,30 in piazza D’Astorga, con le esibizioni musicali degli studenti degli istituti superiori cittadini.

Alla manifestazione mattutina hanno presenziato il sindaco Giuseppe Di Mare, il vicesindaco con delega alle politiche scolastiche Biagio Tribulato, le docenti Rosanna Bellistri per il “Ruiz” e Lia Passanisi per il “Megara” in rappresentanza degli uffici di presidenza dei due istituti.

Del comitato organizzatore fanno parte i rappresentanti degli studenti Lorenzo Corallo, Martina Bongiovanni, Carola Ignoti, Chicco Blandino, Mariagloria Pasqua per il “Ruiz”, Antonio Ramaci, Serena Passaro, Ludovica Saraceno ed Emanuele Scerra per il “Megara”, oltre ad Alessandro Giangrande, presidente della Consulta provinciale degli studenti.

A nome dell’organizzazione, Giangrande ha voluto “ringraziare l’amministrazione comunale, con il sindaco, gli assessori Tribulato e Carrabino, per il sostegno offerto“. “Eventi come questo non nascono per caso – ha sottolineato il presidente della Consulta provinciale – Sono il frutto di collaborazione, fiducia e impegno condiviso. La Giornata dell’arte e della creatività studentesca non è solo una tradizione da mantenere, ma un’opportunità concreta per i giovani di esprimersi e sentirsi parte attiva della città“.