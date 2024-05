Primo piano San Sebastiano a Melilli, devoti in cammino anche da Augusta di

AUGUSTA – Nella notte tra questo venerdì 3 e sabato 4 maggio, numerosi pellegrini e devoti di San Sebastiano saranno in cammino verso la basilica santuario di Melilli dedicata al santo martire, da diversi comuni del Siracusano tra cui Augusta, come dal Calatino.

“A festa i Maju”, con 610 anni di storia alle spalle, prenderà il via nel vicino comune ibleo sabato 4 e si svolgerà fino a domenica 12 maggio per omaggiare il suo santo patrono, che ad Augusta è compatrono.

Come da tradizione, da Augusta si metteranno in marcia due gruppi, uno in partenza dalla chiesa di Santa Lucia, dopo la santa messa che sarà celebrata alle 21,30, l’altro in partenza da Brucoli dopo la benedizione nella chiesa di San Nicola di Bari prevista alle 22. Si stima che dalla Borgata impiegheranno circa quattro ore per raggiungere la piazza San Sebastiano.

Nelle prime ore di sabato 4 maggio la piazza e il corso principale di Melilli accoglieranno i pellegrini, tra cui quelli in abiti tradizionali da “nuri” che invece percorreranno la storica “Via a San Sebastiano“ (in siciliano “Viaggiu a Sammastianu di Miliddi”) da Palazzolo Acreide, tutti in attesa dell’apertura della Basilica santuario in programma alle ore 4.

(Nella foto di repertorio in copertina: devoti di San Sebastiano in cammino da Augusta verso Melilli, 2023)