Primo piano Augusta annovera tre nuovi Maestri del lavoro di

AUGUSTA – Sono tre i nuovi Maestri del lavoro di Augusta in quanto insigniti, ieri al Teatro Politeama di Palermo in occasione delle iniziative istituzionali per il Primo maggio, della “Stella al merito del lavoro“.

Le onorificenze della Repubblica, conferite dal capo dello Stato su proposta del ministro del lavoro, sono state consegnate ai complessivamente 64 siciliani dal prefetto di Palermo, Massimo Mariani, su mandato del presidente Sergio Mattarella, alla presenza di diverse autorità regionali.

I tre augustani insigniti sono Melchiorre Intagliata, pensionato già dipendente della raffineria Sonatrach (ex Esso) di Augusta, Luigi Pistollato, pensionato già dipendente della raffineria Isab di Priolo, e Domenico Rattizzato, dipendente della raffineria Isab di Priolo.

La provincia di Siracusa conta 89 Maestri del lavoro associati al “consolato provinciale” attualmente retto dall’augustano Giuseppe De Sensi (vedi foto di copertina di una recente riunione nel capoluogo): poco più di un terzo sono di Augusta.

L’onorificenza viene concessa con decreto presidenziale a lavoratori dipendenti, o pensionati, ritenuti “testimoni di dedizione e professionalità”. Fra i compiti a titolo di volontariato di chi è insignito della “Stella al merito del lavoro”, l’impegno sociale per la cura e la difesa del patrimonio culturale, per la sostenibilità ambientale e per aiutare i giovani nella preparazione per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Quest’ultimo punto è tra i principali scopi dell’associazione di riferimento, la “Federazione Maestri del lavoro d’Italia”, diventata ente del terzo settore, giacché gli associati svolgono tra l’altro attività per riuscire a creare quel ponte necessario tra il mondo della scuola e quello del lavoro.