Scuola-lavoro nel porto di Augusta, studenti “Rizza-Insolera” in formazione alla Rimorchiatori Augusta

AUGUSTA – Si è concluso nei giorni scorsi un percorso di Formazione scuola-lavoro (Fsl) che ha coinvolto sette studenti dell’Istituto superiore “Rizza-Insolera” di Siracusa, indirizzo Trasporti e Logistica (ex Nautico), ospitati presso la sede della società “Rimorchiatori Augusta“, nel porto Megarese.

L’iniziativa si è svolta dal 25 al 29 maggio e rientra nell’attività di collaborazione che la società, concessionaria del servizio di rimorchio portuale nei porti di Augusta, Siracusa, Catania, Pozzallo, Milazzo e Messina, intrattiene con gli istituti tecnici nautici dei territori in cui opera.

“Rimorchiatori Augusta srl”, con presidente Carlo Garozzo e amministratore delegato Giovanni Dipasquale, è recentemente parte di un più ampio processo di consolidamento internazionale del settore. La società è infatti confluita nelle attività di rimorchio del gruppo spagnolo Boluda attraverso l’alleanza strategica tra il gruppo Msc e il colosso iberico del towage, che ha portato al conferimento delle attività di rimorchio della compagnia armatoriale nel gruppo internazionale Boluda Towage.

Prima dell’avvio delle attività, gli studenti hanno seguito un corso online di formazione specifica sul rischio basso in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Successivamente, durante il primo incontro in presenza, hanno ricevuto una formazione dedicata al D.Lgs. 271 dal comandante Paolo Basile, referente della funzione interna Hqse della società, e sono stati dotati dei dispositivi di protezione individuale necessari per le attività previste in magazzino, officina e a bordo.

Il progetto ha alternato momenti teorici e attività pratiche dedicate ai processi e alla logistica del reparto locale Purchase di “Rimorchiatori Augusta”. Gli studenti hanno potuto osservare e sperimentare le diverse fasi della catena di approvvigionamento aziendale, dall’emissione dell’ordine fino alla consegna delle merci, affiancando il personale impegnato nei vari settori operativi e amministrativi.

L’esperienza ha consentito inoltre di approfondire il funzionamento dei processi aziendali, il ruolo della logistica integrata e l’importanza dei sistemi di gestione all’interno di una realtà operante nel comparto marittimo-portuale.

I sette studenti coinvolti sono stati seguiti dal tutor scolastico del “Rizza-Insolera”, il docente Alberto Di Mare.

In una nota stampa alla conclusione del progetto, “Rimorchiatori Augusta” esprime una valutazione positiva dell’iniziativa, sottolineando come sia stata “una esperienza estremamente positiva ed a parer nostro fondamentale per gettare un ponte tra scuola e impresa, allineando la preparazione dei ragazzi con le dinamiche e le sfide del mercato del lavoro reale”. La società evidenzia inoltre come “il futuro dell’innovazione passa attraverso la valorizzazione delle nuove generazioni, cercando di creare quell’esperienza tanto ricercata al giorno d’oggi, e senza la quale i giovani, difficilmente riescono ad orientarsi nel mondo del lavoro”.