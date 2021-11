Primo piano Sea Watch 4 ad Augusta, due donne gravide trasferite in ospedale. Negativi tamponi su minori di

AUGUSTA – La nave Sea-Watch 4, di ong battente bandiera tedesca, con a bordo 461 migranti ha attraccato alle ore 14,35 di venerdì alla banchina commerciale di Augusta, “porto sicuro” assegnato dalle autorità italiane dopo l’autorizzazione, giunta per la notte precedente, a ripararsi dal maltempo proprio davanti al porto Megarese. Sono sbarcate nel pomeriggio due delle nove donne gravide, per il trasporto in ospedale, ed è stata avviata al contempo la somministrazione dei test anti-Covid sui 141 minori non accompagnati.

Trasferite dal porto al “Muscatello” le due donne gravide, risultate negative al test rapido anti-Covid, giacché manifestavano malesseri e una presentava sintomi tali da far sospettare la tubercolosi. Il tampone molecolare specifico a cui l’hanno sottoposta i sanitari dell’Asp ha escluso tale ipotesi.

Nel pomeriggio, i primi ad essere sottoposti al test antigenico per il Covid-19 sono stati i 141 minori non accompagnati, risultati, da fonti Asp, tutti negativi. Nella serata di venerdì sono ancora a bordo della nave ong, in attesa di poter sbarcare per essere redistribuiti in strutture al di fuori del Siracusano.

Poi, i restanti migranti dovrebbero essere trasbordati sulla nave-quarantena “Aurelia”, tornata nel porto Megarese giovedì mattina.

Originariamente a bordo della Sea-Watch 4 erano 482 i migranti soccorsi nelle diverse operazioni al largo della Libia, poi ventuno sono stati evacuati tra soggetti con criticità mediche e relativi congiunti.

(Nella foto di repertorio in copertina: Sea-Watch 4 nel Canale di Sicilia)