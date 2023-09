Hobby & Hi-Tech Spazi outdoor: l’ampliamento della casa passa per la veranda di

Elegante e confortevole, la veranda permette di ampliare la superficie abitabile della propria casa e di avere a disposizione uno spazio ampio e luminoso, da personalizzare e arredare con mobili, complementi e accessori.

Una veranda in alluminio e vetro con tetto piatto, per esempio, è la soluzione ideale per ottenere una vera e propria stanza, perfettamente abitabile e accogliente, resa luminosa dalla luce naturale e progettata sulla base dei più recenti standard per l’efficientamento energetico.

La possibilità di ampliare casa con veranda è da considerarsi, quindi, un’interessante alternativa alle opere in muratura, sicuramente meno complicata e dispendiosa, con il valore aggiunto di un elemento architettonico originale e molto elegante. In quest’ottica, Akena Italy conta più di 40 anni di esperienza nella creazione degli spazi outdoor, combinando qualità, innovazione e know-how.

Come arredare e completare la propria veranda

La presenza di una veranda aggiunge valore a tutto l’immobile, permette di sfruttare al meglio lo spazio abitabile e costituisce un raffinato e piacevole punto di congiunzione tra gli interni e il giardino. Le idee per arredare una veranda sono numerose: in relazione alle dimensioni, alla posizione e all’esposizione, è possibile realizzare un salotto, ampliare la zona living o la cucina, allestire una zona relax o un romantico giardino invernale, oppure, addirittura, un’area benessere con vasca idromassaggio e solarium.

Per rendere la veranda ancora più efficiente dal punto di vista termico, ma anche più intima e riservata, un’ottima idea è quella di dotarla di protezioni laterali, quali possono essere, ad esempio, tapparelle elettriche, frangisole a lamelle orientabili o tende. I frangisole orientabili, in particolare, consentono di proteggere la veranda da luce e calore dosando a piacere l’ingresso dei raggi del sole, grazie alle lamelle regolabili secondo le preferenze personali.

Confortevole da abitare e ben isolata termicamente, la veranda può essere dotata di impianto di illuminazione Led e di un sistema riscaldante efficace e sostenibile, come per esempio la pompa di calore o i pannelli solari, trasformandosi così in un ambiente fruibile in ogni momento della giornata e in tutte le stagioni.

La copertura della veranda viene comunque realizzata con materiali tecnici combinati in maniera tale da rendere la struttura particolarmente funzionale sotto l’aspetto dell’efficienza termica: gli strati sovrapposti di legno, laminato e lana di vetro e le spesse vetrate rendono l’ambiente confortevole in tutte i mesi dell’anno e diminuiscono al minimo il dispendio energetico.

Soluzioni su misura per realizzare la veranda ideale

Le soluzioni per creare la propria veranda personale sono tantissime e permettono ad ognuno di soddisfare il proprio desiderio, arricchendo la casa con un elemento luminoso, elegante e totalmente personalizzabile. Costruita a ridosso dell’ingresso di casa, la veranda in vetro e alluminio sostituisce l’ingresso, accogliendo gli ospiti in un ambiente naturale e raffinato.

Per chi ha la fortuna di disporre di un giardino con piscina, la veranda può essere considerata un’estensione della casa verso la vasca, perfetta da arredare con eleganza per ottenere un’area dedicata esclusivamente al relax e alla tranquillità, da condividere con familiari e amici.

Le verande in alluminio sono disponibili in diverse configurazioni e stili estetici, adattandosi perfettamente sia all’immobile e al contesto architettonico di riferimento, sia al paesaggio esterno, al fine di rispettare e osservare eventuali vincoli architettonici.

La copertura della veranda può essere realizzata con vetri schermati o dinamici, in grado, questi ultimi, di cambiare colore in relazione alla luce esterna e alle preferenze in fatto di calore e luminosità. Per un maggiore effetto oscurante si può coprire il tetto della veranda, totalmente o parzialmente, con pannelli in policarbonato.

Anche le vetrate laterali sono costituite, naturalmente, da vetri a doppio o triplo strato, disponibili in diverse versioni e spessori, anche antisfondamento e antieffrazione. Questo significa che la veranda può costituire anche un elemento utile a rafforzare la sicurezza della casa e a vivere con maggiore tranquillità.