Primo piano Ss 114 “Orientale sicula” chiusa per incendio tra Vaccarizzo e il Simeto di

SIRACUSA – A causa di un incendio, è al momento chiuso un tratto della strada statale 114 “Orientale sicula”, fra il km 110,300 e il km 113 in entrambe le direzioni, nel territorio di Catania.

La strada è pertanto provvisoriamente interdetta, nella mattina di questo martedì 29 luglio, tra la località Vaccarizzo-Delfino e la rotatoria in prossimità del Simeto (foto di repertorio in copertina) da cui si dirama anche la strada statale 194 “Ragusana”. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Sono presenti vigili del fuoco, forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento in sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.