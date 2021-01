Hobby & Hi-Tech Stampaprint e le potenzialità del web-to-print di

La stampa online è nota anche con il termine di Web to Print, che possiamo trovare scritto anche come Web2Print o con l’acronimo W2P ed è definita anche come “la creazione online – si legge in una definizione dello studioso Bernd Zipper – basata su un server di documenti di stampa individuali, compresi i necessari processi di ordinazione e fatturazione. Secondo altre definizioni è il processo interattivo di lavori a stampa via Internet, caratterizzati da modifiche, controlli, ordini e controllo del flusso di stampati“.

Stampaprint azienda leader nel web to print

Una delle aziende leader nel settore del web to print è senz’altro Stampaprint, nata nel 2011 ma già capace di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama di queste attività che si basano sulla digitalizzazione totale della produzione, dalla creazione fino alla stampa. Un’azienda giovane e dinamica, capace di intuire le potenzialità dei servizi di web to print e di implementarli, aumentandone i prodotti in catalogo e puntando fortemente sulla possibilità di personalizzazione offerte. Della stampa online, Stampaprint massimizza tutti i vantaggi che, essenzialmente, consistono nella velocità di realizzazione dei prodotti, nella facilità di utilizzo dei programmi, nel risparmio rispetto ai servizi tradizionali e nella qualità dei prodotti che rimane sempre elevata.

I molteplici servizi di web to print offerti da Stampaprint

Quando parliamo di Stampa online bisogna chiarire subito una cosa: la parola stampa non tragga in inganno e non si pensi solo a prodotti tradizionali come biglietti da visita, volantini, flyer, pubblicazioni cartacee di vario tipo, che pure ci sono. La stampa online comprende molti più prodotti e per rendersene conto basta guardare il fornitissimo catalogo di Stampaprint. Possiamo trovare occhiali da sole, teli mare, asciugamani, cappellini, t-shirt, polo, felpe, borracce e molti altri prodotti ancora. Tutti personalizzabili con il proprio logo, uno slogan, il marchio dell’azienda, della società sportiva, il proprio nome o quello dei dipendenti o collaboratori ai quali i prodotti, magari, sono destinati.

Uno staff di supporto grafico a disposizione

Da non sottovalutare, poi, un altro aspetto della stampa online e dei servizi di web to print offerti e forniti da Stampaprint. Stiamo parlando del supporto tecnico in fase di realizzazione dei file grafici fornito da un competente staff sempre a disposizione. Non tutti, infatti, sono tenuti ad avere le competenze grafiche sufficienti a utilizzare i pur intuitivi programmi di grafica messi a disposizione dall’azienda. Il cliente viene guidato passo a passo, non viene lasciato solo nella realizzazione del layout e neppure nella definizione di tutti gli altri particolari utili a ottenere un prodotto corretto, di qualità e riconoscibile. L’assistenza personalizzata e la competenza dello staff di supporto, insomma, sono senza dubbio altri punti di forza di Stampaprint.

Con Stampaprint risparmi tempo e denaro ma non rinunci alla qualità

“Con Stampaprint – spiega il fondatore Davide Rossi – è possibile ordinare qualsiasi tipo di materiale stampabile e averlo direttamente a casa a prezzi davvero competitivi, più bassi fino al 90% rispetto alle tipografie tradizionali. E la cosa importate da sapere è che questo risparmio non va a incidere minimamente sulla qualità del prodotto, che rimane elevata“. A testimonianza e conferma di quanto appena dichiarato da Rossi ci sono le centinaia di commenti di clienti che sul sito, piuttosto che sui social, esprimono soddisfazione per un servizio rapido, efficiente, di qualità ed economico.