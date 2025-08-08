Primo piano Teatro antico di Taormina, tocco augustano per “La traviata” in scena il 17 agosto di

AUGUSTA – Il fascino millenario del Teatro antico di Taormina sarà la cornice di uno degli eventi lirici più attesi dell’estate: domenica 17 agosto andrà in scena La traviata di Giuseppe Verdi, opera immortale del melodramma italiano nel nuovo allestimento della Fondazione Festival Belliniano di Catania. Coinvolte in prima linea due sorelle augustane e due componenti di una delle corali locali.

Protagonista dietro le quinte, con un ruolo di raccordo nell’allestimento della produzione, sarà il maestro Rosy Messina, scritturata come primo maestro collaboratore di palcoscenico. Guiderà il delicato lavoro di coordinamento tra orchestra, cantanti e attori, assicurando la perfetta armonia tra musica e azione scenica. La sua esperienza, la precisione professionale e la profonda conoscenza del repertorio lirico la rendono una garanzia di qualità artistica.

In sinergia con lei, in scena nel ruolo di corista vi sarà la sorella Cettina Messina, attrice, presentatrice. Inoltre, a rappresentare a Taormina la corale “Euterpe”, una delle creature artistiche del maestro Rosy Messina, vi saranno Antonietta Salanitro e Giuseppe Bari.

I quattro concittadini, uniti dal filo invisibile dell’arte e della memoria, porteranno avanti con orgoglio l’insegnamento e lo spirito del loro indimenticato mentore, Marcello Giordani, prematuramente scomparso nel 2019.

L’appuntamento, che nei prossimi mesi sarà trasmesso su Rai 5, si preannuncia come un incontro unico tra belcanto, tradizione e paesaggio, in cui si fonderanno la magia del teatro antico e l’eternità della musica di Verdi.