Primo piano Augusta d’estate, c’è l’affidamento per il concerto di Sal Da Vinci: ecco i costi di

AUGUSTA – Era stata La Gazzetta Augustana.it ad anticiparlo lo scorso 30 luglio, un giorno prima dell’approvazione ufficiale del cartellone comunale “Augusta d’estate 2026”: Sal Da Vinci, trionfatore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, sarà ad Augusta il 27 agosto per un concerto a ingresso gratuito in piazza Castello, nel cuore dei giardini pubblici. Adesso l’affidamento è stato formalizzato e dagli atti del Comune emerge anche il costo della produzione artistica dello spettacolo: 108mila 900 euro, Iva compresa.

La cifra risulta dalla determinazione del responsabile dell’Ottavo settore di ieri, 17 agosto, con la quale il Comune ha affidato direttamente all’associazione culturale “Gente in movimento“, con sede ad Acireale, la realizzazione dello spettacolo musicale dell’artista, evento clou del programma degli spettacoli estivi ad Augusta. L’affidamento è stato effettuato attraverso una trattativa diretta sul Mepa. L’offerta economica presentata dall’associazione, che risulta protocollata il 5 agosto, ammonta precisamente a 99mila euro oltre Iva al 10 per cento.

Nella determina, si giudica l’offerta “rispondente alle esigenze dell’Ente” e il prezzo “congruo riguardo alla tipologia delle prestazioni da rendersi“. Come nei precedenti analoghi, l’atto richiama inoltre la particolare natura della prestazione artistica quale motivazione per non ricorrere a una procedura comparativa.

La somma complessivamente impegnata sul bilancio comunale 2026 è dunque di 108.900 euro. Secondo la procedura richiamata, l’efficacia del provvedimento resta espressamente subordinata all’esito positivo delle verifiche sui requisiti dell’affidatario effettuate attraverso il Fascicolo virtuale dell’operatore economico dell’Anac. Va precisato, trattandosi dei soli costi di produzione artistica, che restano fuori da questo importo diversi costi tecnici e i diritti Siae, oggetto di distinte determine nell’ambito del cartellone complessivo.

Per quanto risulta dagli affidamenti relativi ai principali concerti promossi negli ultimi anni dal Comune, escludendo le ultime due feste di Capodanno, quello per Sal Da Vinci si collocherebbe al vertice per costo della singola prestazione artistica. A superarlo sono infatti le produzioni del concerto di Francesco Renga e della sua band per la notte di Capodanno 2026, costata 152mila 900 euro Iva compresa, e quella di Francesco Gabbani per il Capodanno 2025, per la quale furono impegnati 140mila 800 euro, cifra che comprendeva però anche il dj set di una nota emittente radiofonica catanese.

Per Sal Da Vinci la tappa ad Augusta sarà una delle cinque date estive in Sicilia fin qui note. L’appuntamento è quindi fissato per giovedì 27 agosto alle ore 21,30 in piazza Castello.

(Foto di copertina crediti: pagina Facebook ufficiale di Sal Da Vinci)