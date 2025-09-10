Primo piano Tennis, il talento augustano Giovanni Fazio vicecampione nazionale under 11 di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Straordinario risultato conseguito dal giovanissimo tennista augustano Giovanni Fazio ai campionati individuali nazionali under 11 di tennis, che si sono svolti al Villaforte tennis, nel comune di San Salvatore Monferrato in provincia di Alessandria.

Dall’1 al 7 settembre scorsi, si sono disputate le gare dei tabelloni principali del torneo dedicato ai giovani tennisti italiani dagli under 11 (nati nel 2014) agli under 15.

Giovanni Fazio in forza al Nuovo circolo tennis Augusta, già di diritto nel tabellone principale, come testa di serie numero 6, fin dal primo match ha esordito con grinta chiudendo il primo match contro il romano Bufalino con un netto 6-2 6-0. Agli ottavi di finale il giovanissimo atleta augustano incontra il campione regionale pugliese Davide Lattarulo, che riesce a superare con il punteggio di 6-3 6-3. La sfida successiva dei quarti di finale impegna il talentuoso Fazio contro la testa di serie numero 3 e campione piemontese Magnani, e cede solo tre game vincendo con lo score di 6-1 6-2. Raggiunta la semifinale, vince con il punteggio di 6-3 6-3 contro il forte emiliano Migliorini. Fazio cede solo in finale al lombardo Sesti, testa di serie numero 1 del torneo.

Da sottolineare anche il buon successo raggiunto nel torneo di doppio con l’amico Alessandro Romani, del Tc Parioli di Roma. La coppia siculo-romana cede solo in semifinale alla coppia vincitrice del torneo con un match combattuto fino al 10 a 7 del terzo set con tie break.

Questi straordinari risultati consolidano il giovane talento augustano tra i migliori tennisti del panorama nazionale della propria categoria. Un talento che cresce con il Nuovo circolo tennis Augusta, attorniato dai maestri Leonardo e Davide Panarello, dal mental coach Luca Cianci, dai preparatori atletici Seby Russo, Simone Fabac e Johnny Di Vico.