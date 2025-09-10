Primo piano Augusta, ecco la “Flotilla” italiana pronta a salpare per Gaza di

AUGUSTA – La partenza del convoglio italiano della “Global Sumud Flotilla“, dopo alcuni rinvii, è in programma nella mattina di giovedì 11 settembre dai porti di Siracusa e Augusta. Intanto un numero rilevante di unità da diporto sono ormeggiate nel “Porto Xiphonio Augusta” (Pxa), porticciolo turistico privato nel golfo Xifonio, e sarebbero pronte a salpare verso Gaza.

Stamani stampa e operatori televisivi sono stati accolti sulla banchina portuale e hanno potuto documentare gli ultimi preparativi prima del viaggio lungo circa milleduecento miglia nautiche, equivalenti a una decina di giorni di navigazione nel Mediterraneo.

La portavoce del Pxa, Elena Fazio riferisce: “Il “Porto Xiphonio Augusta” è una struttura portuale privata a carattere turistico, che garantisce servizi di ormeggio, assistenza tecnica e accoglienza a unità da diporto di varia tipologia. In occasione dell’attuale concentrazione di imbarcazioni, il personale del porto si è limitato a svolgere le consuete attività di supporto logistico e di gestione delle banchine, nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle procedure di sicurezza“.

Per la missione in partenza da Augusta si stima la presenza di oltre venti unità da diporto, tra cui molte imbarcazioni a vela, e oltre centocinquanta attivisti, che continuano a organizzare sulla banchina per stipare a bordo tonnellate di viveri, medicinali e altri aiuti umanitari.

“In seguito al bombardamento subito dalla nostra barca “Familia Madeira” a Tunisi, chiamiamo le città italiane alla mobilitazione immediata – si legge in una nota del “Global Movement to Gaza” del 9 settembre riportata da Ansa.it – Apriamo corridoi umanitari, rompiamo il blocco navale israeliano, fermiamo il genocidio del popolo palestinese“.