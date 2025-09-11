Primo piano Augusta, scontro auto-scooter sulla Sp 1 per Brucoli: ragazza in elisoccorso di

AUGUSTA – Un grave incidente stradale si è verificato questo giovedì pomeriggio sulla strada provinciale 1 Augusta-Brucoli, in contrada Piano Ippolito.

Il sinistro ha visto coinvolti un’autovettura guidata da un uomo e uno scooter condotto da una ragazza, che ha avuto la peggio restando al suolo, cosciente, con gravi ferite a una gamba.

Con una dinamica al vaglio della Polizia locale, che ha effettuato i rilievi, l’incidente è avvenuto all’altezza di via Fratelli Grimm.

Per la scooterista è stato necessario l’elisoccorso dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania, con il velivolo atterrato intorno alle ore 18,30 in un’area nei pressi della vicina casa di reclusione (vedi foto di copertina).