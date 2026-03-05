Sport Torball serie A, Augusta terza in classifica dopo la 1ª giornata a Ispica di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Si sono svolte a Ispica, nel Ragusano, le gare valide per la 1ª giornata del campionato nazionale di torball, serie A, concentramento Sud.

La squadra del presidente-atleta Sebastiano Patania ha disputato otto partite, vincendone cinque, pareggiandone due e perdendone una. “Il rammarico più grande – commenta il tecnico Marcello Roggio – è per il pari con il Teramo, che si sapeva essere una squadra ostica, ma certamente alla nostra portata. Alla fine è arrivato solo un pareggio, che però non ci deve lasciare insoddisfatti per il buon risultato complessivo”.

Grazie ai 17 punti conquistati, l’Augusta No.ve. si è classificata terza nella classifica generale, in attesa di disputare a fine mese la 2ª giornata di campionato a Torino. Nel capoluogo piemontese, i pluripremiati atleti del presidente Patania, si scontreranno con le due big che la precedono in classifica, Alto Adige e Torino.

“I ragazzi, dopo un giorno di riposo – sottolinea il presidente Patania – hanno già ripreso la preparazione per farsi trovare pronti per il prossimo appuntamento, che potrebbe essere decisivo per l’assegnazione dello scudetto. Soddisfazione particolare per il nostro bomber Di Mauro, che, dopo aver effettuato una preparazione speciale in Brasile, è tornato a suon di gol realizzando 23 reti delle 39 segnate portandosi in testa alla classifica di capocannoniere“.

Questi i componenti della squadra e della società (vedi foto di repertorio in copertina): Sebastiano Patania (presidente-atleta), Marco Di Mauro, Marco Altamonte, Giovanni Ciprì, Marcello Roggio (tecnico), Giuseppe Blandino, Sebastiano Patania e Salvatore Patania (accompagnatore).