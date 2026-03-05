Primo piano Augusta, liceali a lezione di biliardo sportivo con il progetto Fisbb di

AUGUSTA – Il biliardo sportivo entra per la prima volta tra le attività scolastiche ad Augusta. La novità riguarda il Liceo “Megara”, che ha accolto un progetto formativo promosso dalla Fisbb (Federazione italiana sport biliardo e bowling), realizzato a livello locale con la collaborazione dell’Asd Augusta Billiards, associazione cittadina con centro sportivo affiliato in contrada Costa Pisone.

Il percorso didattico, rivolto agli studenti del liceo, prevede venti lezioni e si svolge ogni sabato mattina nei locali del sodalizio sportivo, in orario extra-curricolare. L’iniziativa rientra nel format nazionale che la federazione ha sviluppato per le scuole secondarie di primo e secondo grado con l’obiettivo di avvicinare i giovani al biliardo sportivo, valorizzandone anche le implicazioni educative e scientifiche. Il progetto è completamente gratuito sia per gli studenti sia per l’istituto scolastico.

Come sottolinea l’Asd Augusta Billiards in una nota, “grazie alla straordinaria volontà della dirigenza scolastica, dei docenti e soprattutto degli studenti del Liceo “Megara” di Augusta si è dato il via, da gennaio di questo nuovo anno fino alla chiusura del periodo didattico, al “Progetto biliardo-scuola”“. L’associazione definisce l’iniziativa “assolutamente senza precedenti ed innovativa per il territorio megarese, che vede crescere l’interesse per questa straordinaria disciplina del biliardo tecnico-sportivo“.

La referente nell’istituto scolastico è la docente Maria Grazia Chiarello, mentre l’attività formativa è curata dagli istruttori federali Roberto Turlà e Biagio Flaccavento, che affiancano gli studenti nelle lezioni pratiche e negli approfondimenti teorici.

L’Asd Augusta Billiards, nata lo scorso agosto, è stata fondata da quattro appassionati: Salvatore Saraceno, presidente, Luca Sanseverino, vicepresidente e atleta agonista, insieme a Alfredo Valenti e Alberto Belluso. L’associazione mette a disposizione gli spazi e l’attrezzatura necessari allo svolgimento delle attività previste dal progetto.

Il programma formativo si basa su materiali didattici predisposti da esperti della federazione per gli interventi nelle scuole. Durante le lezioni, l’apprendimento dei tiri diventa occasione per affrontare alcuni temi della geometria, come gli enti fondamentali, gli angoli e i teoremi relativi al triangolo isoscele e alle rette parallele, oltre a principi della fisica meccanica, tra cui attrito, inerzia, velocità, urti e leggi della dinamica, fino alla conservazione della quantità di moto e dell’energia.

Nel caso specifico degli studenti augustani, il percorso è dedicato soprattutto alla carambola e alla carambola a tre sponde, con l’obiettivo di apprendere progressivamente la motoria dei colpi e le basi tecniche del tiro: dall’applicazione delle forze agli effetti, fino alle diverse porzioni della biglia utilizzate nel gioco.