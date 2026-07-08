Tragedia sulla 114 “Orientale sicula” a Vaccarizzo, muore motociclista

AUGUSTA – Un motociclista ha perso la vita nella mattinata di oggi in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 114 “Orientale sicula”, all’altezza del km 112,800, nel territorio della frazione catanese di Vaccarizzo-Villaggio Delfino (vedi foto di repertorio in copertina), al confine con il territorio di Carlentini in prossimità di Agnone Bagni.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti un’autovettura e una motocicletta. La dinamica del sinistro è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Secondo le prime informazioni ufficiali, il motociclista è deceduto a seguito dell’impatto. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima né informazioni sulle condizioni del conducente dell’autovettura coinvolta.

A causa dell’incidente, il tratto interessato della “Orientale sicula” è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia. La circolazione è stata deviata sul posto per consentire i soccorsi, i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale di Anas e le forze dell’ordine, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione le cause e l’esatta dinamica dello scontro.