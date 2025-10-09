Eventi Augusta, concerto “D’improvviso” al teatro comunale con la violinista Federica Mosa di

AUGUSTA – Sabato 11 ottobre, alle ore 19 (conclusione alle 20), l’auditorium comunale “Giuseppe Amato” nella cittadella degli studi ospiterà il concerto “D’improvviso”, una serata dedicata alle sonorità jazz, swing, bossa e blues, con ingresso libero fino a esaurimento posti. L’iniziativa è promossa dal musicista augustano Marco Moschitto, con il patrocinio del Comune di Augusta.

Leader dell’ensemble che suonerà sul palco del cosiddetto teatro comunale è la violinista Federica Mosa, primo violino dell’Accademia musicale di Palermo. Diplomata giovanissima con il massimo dei voti al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, ha vinto diverse audizioni prestigiose, tra cui quelle per l’orchestra Officina sinfonica siciliana e per l’Accademia alla Scala di Milano. Ha collaborato con importanti istituzioni musicali, come la Fondazione Teatro lirico di Cagliari e l’Orchestra filarmonica di Bologna, con cui ha partecipato a una tournée in Giappone, e ha preso parte al Taormina festival accompagnando la popstar Laura Pausini.

La sua carriera, che spazia dal repertorio classico a collaborazioni in ambito jazz e pop, testimonia un percorso artistico di rilievo nel panorama musicale siciliano e nazionale.

Accanto alla violinista si esibiranno Rosario Di Leo al pianoforte, Jorge Perez Albela alla batteria e lo stesso Marco Moschitto al contrabbasso, per un viaggio musicale che promette di unire virtuosismo e improvvisazione, in equilibrio tra ritmo, melodia e libertà creativa.