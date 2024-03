Primo piano Un volto augustano per la campagna nazionale di Iliad di

AUGUSTA – È stato scelto un attore augustano per interpretare uno dei tre protagonisti del più recente spot pubblicitario di Iliad, noto operatore nazionale di telefonia mobile e fissa, parte dell’omonimo gruppo francese.

Si tratta di Stefano Gianino, 32enne cresciuto ad Augusta prima di imboccare la strada dalla recitazione professionale che lo ha condotto alla ribalta televisiva con la pluripremiata serie statunitense “The White Lotus“.

Stavolta apparirà sugli schermi degli italiani nei quindici secondi dello spot, fino alla fine di marzo, quando si concluderà la campagna pubblicitaria “Entrare per credere” lanciata in occasione del 74° Festival di Sanremo. Il contesto sceneggiato dai pubblicitari è il cliché di un incontro al buio tra una donna e un uomo, con l’appuntamento dato in un bar dopo il primo approccio telematico. “Amo la trasparenza” è la battuta dell’attore augustano in riferimento alla veridicità della foto personale online.

Un nuovo tassello nel percorso di Stefano Gianino, che si è diplomato alla scuola professionale di arte drammatica “Teatro Azione” di Roma, dopo tra l’altro una esperienza formativa presso “The Acting Studio” di New York. Come detto, per lui la svolta arriva con la serie diretta da Mike White e targata HBO, storica emittente statunitense dell’intrattenimento, che nel 2022 ha prodotto la seconda stagione di “The White Lotus” ambientandola in Sicilia e scritturando l’attore augustano per i due episodi finali.

(Foto di copertina crediti: Iliad)