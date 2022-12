Primo piano L’attore augustano Stefano Gianino nella serie HBO “The White Lotus” di

AUGUSTA – È apparso nei due episodi (6° e 7°) che hanno chiuso la seconda stagione dell’acclamata serie tv statunitense “The White Lotus” e ha subito conquistato gli spettatori destando grande interesse nei media internazionali specializzati. Si tratta di Stefano Gianino, attore augustano, trasferitosi appena un lustro fa a Roma per inseguire il sogno del cinema.

Diplomato alla scuola professionale di arte drammatica “Teatro Azione” di Roma, dopo una esperienza formativa di sei settimane presso “The Acting Studio” di New York, proprio di recente ha ottenuto un ruolo minore nella nuova serie tv “Monterossi“, esclusiva di Amazon Prime Video, del regista italiano Roan Johnson (noto per “I delitti del BarLume”) con Fabrizio Bentivoglio protagonista.

Ma la svolta per Stefano Gianino arriva con la serie diretta da Mike White e targata HBO, storica emittente statunitense dell’intrattenimento, che ha prodotto una prima stagione ambientandola alle Hawaii e la seconda, appena conclusa su Sky Atlantic, in Sicilia. “The White Lotus” si iscrive al genere della commedia drammatica ed è incentrata sulle vite dello staff e degli ospiti di un resort durante il corso di una settimana.

L’attore augustano interpreta il ruolo di Niccolò, che lo colloca al centro di un elaborato colpo di scena in chiusura di stagione. Nella serie recitano divi del calibro di un premio Oscar, F. Murray Abraham (“Amadeus”), di Jennifer Coolidge (resa celebre dalla saga di “American Pie”), Tom Hollander (“Orgoglio e pregiudizio”), Theo James (“Divergent”), Aubrey Plaza (serie tv “Parks and recreation”), oltre all’italiana Sabrina Impacciatore (“L’ultimo bacio”).

“5 anni fa ho fatto una scommessa con me stesso – ha scritto Gianino in lingua inglese su Instagram, in occasione della recente messa in onda in Italia del finale di stagione – Ho lasciato la mia terra natale per inseguire un sogno proprio come nei film e da quella stessa terra sono riemerso. Grazie a TWL e a tutte le persone che hanno creduto e continuano a credere in me… oggi quella scommessa ha dato i suoi frutti“.

“Ho adorato il mio personaggio (Niccolò). Ho adorato Jennifer, Tom e Mike, persone meravigliose – ha aggiunto l’attore augustano – mi hanno fatto davvero divertire così tanto durante il set. Ho adorato la colonna sonora Renaissance. Farà parte della mia preparazione emotiva per nuove scene che verranno da altri progetti. Mi commuove davvero molto. Questo è il mio Rinascimento! Mi sento più Rocky Balboa che lo Stallone Italiano!“.

