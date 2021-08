Gustovagando Vacanza in Nuova Zelanda, partenza facile di

Se stai incominciando a pensare alla tua prossima vacanza, forse potresti essere interessato ad un’avventura davvero sensazionale, immerso tra paesaggi mozzafiato e culture tutte da scoprire. Stiamo parlando della Nuova Zelanda, un Paese parecchio distante dal nostro, con un viaggio complessivo per raggiungerla che si aggira sulle 26 ore, la cui visita però merita sicuramente tutta la fatica necessaria per arrivarci.

Sono tantissimi i motivi per cui scegliere la Nuova Zelanda, meta ideale per tutti gli amanti della natura, con paesaggi incontaminati la cui vista ti lascerà senza parole, tra cui tantissimi laghi, spiagge, montagne, fiordi e ghiacciai e ben 14 parchi nazionali. E poi conoscere le usanze e le tradizioni locali, come quella Maori, oppure, se sei estimatore del lavoro dello scrittore inglese J. R. R. Tolkien, potresti voler dare un’occhiata alle fantastiche ambientazioni usate per le riprese della trilogia de “Il Signore degli anelli”.

E poi ancora moltissime sono le specie animali che potrai trovare solo in Nuova Zelanda, tra le quali non possiamo non citare il mitico Kiwi, vero e proprio simbolo nazionali. Oppure, se sei alla ricerca di qualcosa di più tranquillo, goditi gli altrettanto affascinanti centri urbani come Auckland, la città più popolosa e moderna, oppure la capitale neozelandese Wellington.

Quindi, se ritieni che tutto ciò possa interessarti, inizia a prendere appunti su quello che potrai vedere in Nuova Zelanda e, soprattutto, informati sui documenti necessari per accedere in territorio neozelandese. Come probabilmente già saprai, anche per motivi di turismo, il governo locale richiede dal 2019 a tutti i suoi visitatori il visto (NZeTA). Si tratta di un passaggio obbligato e anche un po’ seccante, ma, per tua fortuna, da oggi è tutto molto più semplice e veloce grazie a visto Nuova Zelanda (NZeTA).

Visti.it è un’agenzia di visti che opera ormai da diversi anni in questo settore, fornendo assistenza e supporto a tutti i viaggiatori che intendono entrare in terra neozelandese. Qui, potrai inoltrare la tua richiesta in qualsiasi momento e ricevere risposta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tutto quello che dovrai fare sarà compilare l’apposito modulo online, anche per più persone alla volta, inserire tutte le informazioni necessarie, pagare in maniera sicura e immediata con uno dei principali metodi di pagamento (si tratta di una spesa di € 49,95 a visto) e inoltrare la domanda.

Riceverai il visto via email nel giro di pochi giorni, poi dovrai stamparlo e portarlo con te al momento della partenza. Grazie a Visti.it, eviterai di doverti recare personalmente presso l’ambasciata o il consolato neozelandese in Italia, velocizzando così le operazioni di rilascio del visto e limitando la spesa complessiva per l’intera procedura. Per ulteriori informazioni, non esitare a dare un’occhiata a questo sito, grazie al quale potrai chiarire ogni tuo possibile dubbio riguardo il tuo prossimo viaggio in territorio neozelandese.

Cosa stai aspettando? Inizia a fare la valigia e preparati ad andare alla scoperta di uno dei posti più belli al mondo. Tu preoccupati solo di scegliere cosa visitare della Nuova Zelanda, per il visto ci penserà Visti.it!