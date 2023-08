Primo piano Aeroporto di Catania, Terminal A riaperto ma la normalità non decolla di domenica di

CATANIA – Altra domenica di passione per i passeggeri di voli da e per Catania, nonostante il terminal principale dell’aeroporto Fontanarossa sia stato riaperto alle ore 17 di ieri a seguito di ordinanza dell’Enac. La normalità non decolla ancora ma, a quanto pare, lunedì 7 agosto si inizierà a beneficiare della ripianificazione in corso da parte delle compagnie aeree.

Dopo 20 giorni dall’incendio che ha coinvolto il piano terra del Terminal A, su cui è in corso un’indagine della Procura, sembrava che l’aeroscalo potesse tornare alle annunciate “condizioni di normalità” in tempi rapidi. Tant’è che nelle prime ore della mattina odierna, la Sac comunica che “con l’arrivo del volo EC3549 da Milano Malpensa delle 22:44 di sabato 5 agosto sono riprese le ordinarie attività del Terminal A“.

Le lamentele social dei viaggiatori trovano riscontro nel sito web dell’aeroporto di Catania, da cui emerge che anche questa domenica 6 agosto sono numerosi i voli cancellati o dirottati. I freddi numeri sui voli in programma questa domenica, tra l’alba e le ore 17 circa, dicono 77 decolli e 54 atterraggi a Catania contro 46 partenze e 41 arrivi cancellati; ancora una volta circa 46 dirottamenti, in ordine decrescente a Trapani, Comiso e in minima parte a Palermo, equamente ripartiti tra voli in partenza e in arrivo.

Nella comunicazione mattutina della Sac, si precisa: “Il numero e la frequenza dei voli operati saranno legati alla ripianificazione delle compagnie aeree e al riposizionamento aeromobili“. Una precisazione a cui si aggiunge la solita chiosa delle ultime tre settimane: “Le compagnie aeree provvederanno a informare i propri passeggeri in caso di eventuali cambi o ri-schedulazione dei voli”.