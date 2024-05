Primo piano Augusta, manutenzione strade, 43mila euro per via Milano di

AUGUSTA – Sarà riqualificata via Milano, una strada lunga 300 metri che collega via Sant’Elena in prossimità della rotatoria e il lungomare Granatello, quest’ultimo all’altezza del varco della zona militare di Punta Izzo.

L’amministrazione comunale ha approvato con delibera di giunta, nei giorni scorsi, il quadro economico del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria del tratto stradale, angusto e costellato di buche.

Il costo complessivo previsto per l’intervento, a valere sul bilancio dell’ente locale, è pari a 43mila 862 euro, di cui 33.199 euro per importo lavori complessivo e 10.662 euro di somme a disposizione dell’amministrazione.

(Foto di copertina crediti: Google street view)