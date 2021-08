Primo piano Capitanerie di porto, un’augustana al comando del Circomare di Palinuro di

AUGUSTA – Sarà un’augustana di appena 35 anni, il tenente di vascello Amalia Mugavero ad assumere il comando dell’Ufficio circondariale marittimo (Circomare) di Palinuro, il vertice della Capitaneria di porto nella nota frazione costiera del comune salernitano di Centola. Succederà, il 27 agosto prossimo, all’attuale comandante, il tenente di vascello Francesca Federica Del Re.

L’ufficiale Amalia Mugavero (nella foto di repertorio in copertina, ndr), sposata, con una figlia, consegue la maturità classica al Liceo “Megara” di Augusta e nel 2007 risulta vincitrice del concorso per allievi ufficiali dei “ruoli normali – corsi normali” all’Accademia navale di Livorno. Nel luglio 2012 termina il quinquennio di studi in Accademia navale, conseguendo la laurea magistrale in Scienze del governo e dell’amministrazione del mare. L’anno successivo viene abilitata al comando delle unità navali del Corpo delle Capitanerie di porto presso il reparto Supporto navale 6ª Squadriglia di Messina.

Dal febbraio 2013 viene destinata alla Capitaneria di porto di Siracusa, dove ricopre l’incarico di capo sezione Polizia marittima e difesa costiera. Per l’augustana, anche un’esperienza a Lampedusa, tra marzo e maggio 2016, temporaneamente destinata come ufficiale di supporto alla 7ª Squadriglia, per l’esigenza connessa ai flussi migratori.

Nel 2017 fa ritorno a Livorno, dove per due anni ricopre l’incarico di assistente del Direttore marittimo della Toscana, poi lo scorso anno è assegnata all’Accademia navale quale docente del gruppo insegnamento del Dipartimento Capitanerie di porto, quindi il rientro alla Capitaneria livornese dove è attualmente capo sezione Demanio e Ambiente. In attesa dell’insediamento al comando del Circomare di Palinuro.