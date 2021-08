Eventi Augusta d’estate, weekend con il concerto di Mario Incudine e lo spettacolo di Toti e Totino di

AUGUSTA – Il cartellone di eventi “Augusta d’estate”, promosso dal Comune di Augusta in collaborazione con la Regione siciliana e le aziende del territorio, si avvia verso un altro weekend di grandi spettacoli. Dal primo concerto tenuto la sera del 16 luglio, si è finora caratterizzato per aver riportato in auge i giardini pubblici e il centro storico quali luoghi d’uscita e divertimento nella afose serate estive.

“Un obiettivo centrato – riferisce in un comunicato il sindaco Giuseppe Di Mare – con bar, ristoranti e pizzerie affollati fino a tarda sera. Era questa la finalità di “Augusta d’estate”, quella di offrire una opportunità di ripresa ai nostri operatori commerciali”.

Si attendono adesso giorni intensi, con iniziative di vario interesse promosse nel rispetto delle prescrizioni governative di contenimento sanitario. “Abbiamo già collaudato il sistema di accoglienza nell’area spettacoli di piazza Castello – aggiunge l’assessore allo Spettacolo, Giuseppe Carrabino – dove le donne e gli uomini delle associazioni di volontariato stanno svolgendo un ruolo di primaria importanza. A tutti loro il nostro grazie per la preziosa disponibilità senza alcuna riserva. Si richiede adesso una ulteriore sensibilità da parte di tutta la cittadinanza. Da venerdì, infatti, entrano in vigore le nuove normative che prevedono l’esibizione del Green pass. Sarà necessario essere muniti di questo documento che dovrà essere esibito agli organizzatori e all’ingresso di locali pubblici“.

Qui di seguito gli spettacoli in programma da giovedì 5 agosto fino al weekend, tutti sul palco allestito in piazza Castello, nella villa comunale. Dopo l’intrattenimento promosso dal Centro danza “Il cigno bianco” con il musical “Romeo e Giulietta” andato in scena martedì sera, è prevista per questo giovedì 5 agosto dalle ore 20,30 l’esibizione dal titolo “Divertiamoci ballando” a cura dell’associazione “Time dance sport” dei maestri Giusy Piazzese e Giuseppe Spadola.

Venerdì 6 agosto tornerà dalle ore 19 il corteo storico-medievale del I Istituto comprensivo “Principe di Napoli” con sbandieratori, tamburini, danzatrici e la corte di Federico II di Svevia, per rammentare le radici e l’identità della città di Augusta. Seguirà, alle ore 21, lo spettacolo del gruppo folk “Palmarum insula” guidato dal dottor Giuseppe Mazziotta.

Sabato 7 agosto dalle ore 21,30 il tanto atteso concerto del maestro Mario Incudine (nella foto di Toto Clemenza in copertina, ndr), cantautore, attore teatrale, autore di colonne sonore. Presenterà la sua raccolta di canti d’amore “Live d’acqua e di rosi”, che contiene tre inediti e che dà il nome al tour attualmente in corso nei teatri e nelle piazze d’Italia.

Questo è un anno di grandi riconoscimenti per il poliedrico artista ennese, che tra l’altro ha chiuso la 42ª edizione dell’Infiorata di Noto (clicca qui per rivedere lo spettacolo), anno in cui ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana dal presidente Mattarella, ed è stato candidato con la colonna sonora “Famosa” (dell’omonimo film di Alessandra Mortelliti) per miglior compositore e migliore canzone originale al David di Donatello 2021. Ha in passato collaborato con grandi artisti italiani del calibro di Moni Ovadia, Peppe Servillo, Eugenio Bennato, Ambrogio Sparagna, Lucilla Galeazzi, Nino Frassica, Mario Venuti, Tosca, Antonella Ruggiero e Kaballà. Ha duettato con illustri cantautori quali Francesco De Gregori e il compianto Lucio Dalla. Nel 2010 ha, inoltre, preso parte al Festival di Sanremo, cantando accanto a Nino D’Angelo e interpretando, nella serata dedicata ai duetti, alcune parti del brano “Jammo jà” in lingua siciliana sotto la direzione di Ambrogio Sparagna e assieme alle voci dell’Orchestra popolare italiana da lui diretta.

Domenica 8 agosto, data della ricorrenza liturgica di San Domenico di Guzmán patrono della città, i giardini pubblici ospiteranno dalle ore 18,30 un momento di animazione per bambini chiamato “Taliamoci day”, seguito alle ore 20,30 dalla proiezione del video “Omaggio a S. Domenico e Federico II” curato dal I Istituto comprensivo “Principe di Napoli”. Quindi, per concludere in comicità, alle 21,30 saliranno sul palco i palermitani Toti e Totino, che tornano a esibirsi ad Augusta, portando stavolta in scena lo spettacolo “Eccoci qua”.

ARTICOLO PUBBLIRED