Primo piano Virtus Augusta basket, è “corsa verso la rinascita”. Prima squadra al via, manca un campo indoor di

AUGUSTA – La Sd Virtus Augusta Basket punta a tornare in auge in città e nel panorama cestistico regionale, per celebrare, nel 2025, il suo mezzo secolo di storia iniziata con il compianto fondatore Josè Motta.

A fissare i nuovi obiettivi sono il presidente Gigi Valora, docente, e il vicepresidente Filippo Zanerolli, imprenditore locale, riuniti a livello dirigenziale da poco meno di un lustro, dopo aver condiviso da giocatori una storica vittoria della serie C2 nel 2004.

Zanerolli parla apertamente di “una corsa verso la rinascita“, di voler provare a “portare nuovamente la società ad alti livelli“, ripartendo da una prima squadra maschile, assente per la Virtus da una decina d’anni e rodata già nella scorsa stagione facendo base al palazzetto del polivalente di Priolo Gargallo.

Filippo Zanerolli

Nella imminente stagione sportiva, è in programma la partecipazione a un nuovo campionato regionale open, sotto l’egida dell’ente di promozione Csi (Centro sportivo italiano), con una decina di squadre della Sicilia orientale.

Per i mesi assolati, la struttura di riferimento resta il campo da basket della parrocchia del Sacro Cuore, alla Borgata, riqualificato insieme agli spogliatoi dalla nuova dirigenza tre anni fa e nel quale Gigi Valora ha di recente organizzato con successo la quinta edizione del torneo amatoriale 3 contro 3 coinvolgendo cestisti di diverse realtà (vedi foto all’interno).

Ma la pallacanestro, specie nell’ambito agonistico, necessita di un campo indoor. “Stiamo chiedendo aiuto all’amministrazione comunale – riferisce il vicepresidente Zanerolli – per poter usufruire di una struttura idonea“.

Intanto, si allena la prima squadra maschile, agli ordini del coach Marco Passanisi, con il seguente roster, mix di giovani promesse e veterani cresciuti nel vivaio della società: Claudio Mazziotta, ⁠Giuseppe Abate, Giovanni Quartarone, Sebastiano Patanè, Salvatore Tringali, Filippo Zanerolli, Andrea Emanuele, Emanuele Scerra, Gaetano Scafuto, Francesco Petracca, Giuseppe Piazza, Simone Conselmo, Daniele Broggi.