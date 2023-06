Primo piano Ztl Brucoli, al via le multe elettroniche di

AUGUSTA – Concluso il mese di prova, entreranno a regime questo venerdì 16 giugno, alle ore 21, i varchi elettronici che presidiano la Ztl estiva di Brucoli. Quindi scatteranno le sanzioni amministrative in caso di violazione.

I nuovi varchi sono quattro, situati in via Nuova, via Libertà, via Augusta e via Canale, e rileveranno automaticamente sia gli accessi che lo stazionamento irregolare nelle fasce orarie in cui è in vigore la Zona a traffico limitato.

Come da Ztl estiva, i varchi saranno “attivi” dal 16 giugno al 3 settembre per i venerdì, i giorni prefestivi e festivi, dalle ore 21 alle 2, mentre dal 4 al 20 agosto lo saranno tutti i giorni dalle ore 21 alle 2.

Ricordiamo che la sanzione amministrativa per transito irregolare nella Ztl, ai sensi del codice della strada, ammonta a 83 euro (più 17,50 euro), con possibilità di “sconto” del 30 per cento sull’importo della violazione se pagata nei primi 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, pari pertanto a 58,10 euro (più 17,50 euro).

Gli aventi diritto ad accedere alla Ztl di Brucoli che non abbiano ancora avviato l’iter per il pass virtuale, possono sempre ottenerlo, anche da smartphone tramite Spid o carta d’identità elettronica, inserendo la targa dei propri veicoli nella “white list” sul portale https://augusta.sismic.it/, di cui è presente il link nel sito web del Comune cliccando sulla sezione “Ztl Brucoli”.