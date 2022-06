Primo piano Adsp Augusta-Catania, si insedia il nuovo comitato di gestione. 2021 chiuso con utile di 17,7 milioni di

AUGUSTA – Si è insediato stamani, nella sede legale al porto commerciale di Punta Cugno, il nuovo comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare di Sicilia orientale, che ha competenza sui porti di Augusta e Catania.

I componenti erano stati nominati con decreto del neo presidente Francesco Di Sarcina (nella foto di repertorio in copertina) sottoscritto il 20 maggio scorso, visto il parere favorevole del segretario generale Attilio Montalto (su conformità e completezza istruttoria). Pur mancando la designazione del componente da parte della Regione siciliana nonostante i due mesi di attesa rispetto alle richieste inviate dall’Adsp, il comitato risulta comunque regolarmente costituito ai sensi della legge 84 del ’94, essendo sempre consentita la designazione successiva.

Fanno parte del nuovo comitato di gestione, che ha mandato quadriennale 2022-2026, il contrammiraglio Giancarlo Russo (in rappresentanza della Direzione marittima della Sicilia orientale e della Capitaneria di porto di Catania, di cui è rispettivamente direttore e comandante pro tempore), il capitano di vascello Michele Maltese (in rappresentanza della Capitaneria di porto di Augusta, di cui è comandante), l’ingegnere Giuseppe Galizia (in rappresentanza della Città metropolitana di Catania, con designazione riconfermata l’1 aprile scorso) e l’ingegnere Dario Niciforo (in rappresentanza del Comune di Augusta, con designazione protocollata il 20 maggio scorso).

Vengono resi noti oggi in un comunicato dell’ente portuale i primi atti al vaglio del comitato: l’approvazione della relazione annuale 2021 ex art. 8 legge 84/94, l’approvazione degli elenchi dei residui attivi e passivi al termine dell’esercizio finanziario 2021 in ratifica del decreto presidenziale del 29 aprile scorso, l’approvazione del rendiconto generale 2021 in ratifica al decreto presidenziale 2122 del 29 aprile scorso che sono stati approvati all’unanimità.

Viene altresì comunicato che il rendiconto generale 2021, relativo a uno dei due anni pandemici, si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 182 milioni 926mila 769 euro e con un utile economico di 17 milioni 753mila 610 euro.

“Con la riunione di oggi abbiamo iniziato un nuovo percorso di condivisione dei compiti di governance dell’Adsp – dichiara il presidente Francesco Di Sarcina all’esito della riunione – compiti che necessitano l’impegno collegiale di tutti i rappresentanti del comitato, che ringrazio fin da ora per la fattiva collaborazione“.